Kint van a nyílt vízen Amerika 100 ezer tonnás atomszörnye, most meglátják, hogyan viselkedik, ha odalépnek neki – videó

Az amerikai haditengerészet második, nukleáris meghajtású Gerald R. Ford-osztályú repülőgép-hordozója szerdán kifutott a nyílt vízre, hogy megkezdje a tengeri próbákat, hogy azután 2027-ben csatlakozhasson a flottához – írja a Defense News.

Az amerikai haditengerészet új generációs repülőgép-hordozója több éves csúszás után futott ki a hajógyárból, hogy kulcsfontosságú rendszereit leteszteljék / Fotó: AFP

Kifutott az amerikai haditengerészet új generációs repülőgép-hordozója

A USS John F. Kennedy a virginiai Newportban található hajógyárból indult az első tesztekre, amelyeken a hajó kulcsfontosságú rendszereinek és alkatrészeinek működését vizsgálják– jelentette be a hajó gyártója, a Huntington Ingalls Industries az X közösségi oldalon.

Az új repülőgép-hordozó mintegy 333 méter hosszú, vízkiszorítása 100 ezer tonna.

A Kongresszusi Kutatószolgálat (CRS) 2025 decemberében közzétett jelentése szerint a USS John F. Kennedy teljes beszerzési költsége 13,2 milliárd dollár volt.

Több hajómegfigyeléssel foglalkozó közösségimédia-fiók is videókat tett közzé arról, ahogy a hatalmas hadihajó kifut a nyílt vízre.

A Navy League nevű nonprofit szervezet szerint a hajó gerincét 2015. augusztus 22-én fektették le Newport News hajógyárban. A repülőgép-hordozót 2019. október 29-én bocsátották vízre, december 7-én keresztelték el, és ez a második hajó, amely John F. Kennedy amerikai elnök nevét viseli. Az első, azonos nevű hordozót 2007-ben vonták ki a szolgálatból, 50 év aktív használat után.

A Ford-osztályú USS John F. Kennedy átadását kétszer is elhalasztották: másodjára 2025 júliusa helyett 2027 márciusát tűzték ki. A legutóbbi csúszást a haditengerészet 2026-os költségvetési dokumentumai szerint az rejlett fékezőrendszer (AAG) rendszer tanúsításának befejezése, valamint az fegyveremelő rendszer (AWE) további munkálatai indokolták.

Donald Trump új hadihajóflottát építtet

Donald Trump elhatározása nyomán az Egyesült Államok eddigi történetének legdrágább hadihajója lehet az újonnan, az első abba tartozó hajóért bevezetett Trump hajóosztály hadihajója, melynek megépítése akár 22 milliárd dollárt (mintegy 7,3 ezermilliárd forint) is felemészthet. A kezdeti költségbecslést Eric Labs, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) haditengerészeti elemzője ismertette egy virginiai haditengerészeti konferencián. Labs hangsúlyozta: a végleges ár nagymértékben függ olyan, egyelőre meg nem hozott döntésektől, mint a hajó vízkiszorítása, a legénység létszáma és a fegyverzet összetétele. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább 15,1 milliárd dolláros költséggel kell számolni.