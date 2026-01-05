Leállítják a világ egyik legrejtélyesebb kutatóközpontját, ahol Orbán Viktor nagyon fontos választ kapott a magyar kormány tagjairól: valami sokkal hatalmasabb épül

Egy 26 kilométeres, gyűrű alakú alagútban húzódik a svájci–francia határ közelében a föld alatti részecskegyorsító, amelynek célja, hogy a kozmosz szélsőséges körülményeit reprodukálja röviddel az ősrobbanás után. Ehhez a részecskéket közel fénysebességre gyorsítja fel. Ez az infrastruktúra a Nagy Hadronütköztető, az LHC, amelyet a CERN égisze alatt hoztak létre.

Részecskegyorsító: leállítják a világ legrejtélyesebb kutatóközpontját, az LHC-t / Fotó: AFP

A gyakorlati haszna felbecsülhetetlen: 2012-ben a tudósok az LHC segítségével fedezték fel a Higgs-bozon létezését. Csakhogy az LHC most komoly ráncfelvarrásra szorul.

Részecskegyorsító: leállítják a világ legrejtélyesebb kutatóközpontját

A Futurism.com szerint júniustól kezdődően a mérnökök megkezdik az infrastruktúra korszerűsítését, hogy

tízszer annyi részecskeütközést tudjon végrehajtani, mint jelenleg, ami sokkal több kísérlet elvégzését teszi lehetővé, és még több adatot eredményez.

A projekt befejezése körülbelül öt évig tart, és bár hosszú távon minden bizonnyal megéri, ez rengeteg állásidőt jelent. Mark Thomson, a CERN, a részecskegyorsítót felügyelő kormányközi szervezet és fizikai laboratórium új vezérigazgatója szerint

az eszköz ragyogóan működik,

hatalmas mennyiségű adatot rögzítenek,

rengeteg elemeznivaló lesz a következő időszakban.

Az eredmények folyamatosan érkeznek majd.

Az LHC Thomson újév napján kezdődött mandátumának szinte teljes ideje alatt leáll. Valójában a CERN nem számít arra, hogy a nagy fényerejű LHC 2030 közepéig újra működőképes lesz.

A The Guardian szerint azonban a hosszú távú terv a gigantikus Future Circular Collider (FCC) létrehozása, amely a javasolt 93 kilométeres kerületével az LHC-t egy gyerekmedencére emlékeztetné. Az első fázisát a 2040-es évek végére építenék meg, majd egy másik fokozat veszi át a helyét a 2070-es években, hogy a protonokat még nagyobb sebességre gyorsítsa.

Az FCC sorsa azonban korántsem biztos.

A közel 19 milliárd dolláros tervezett költsége túl sok ahhoz, hogy a CERN önmagában kifizesse, és az is kérdéses, hogy a hatalmas részecskegyorsítók jelentik-e a legjobb módszert a tudomány néhány legnagyobb kérdésének megválaszolásában, például a sötét anyag és a sötét energia terén.