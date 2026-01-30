Az egész világ azt találgatja, kit jelöl Trump az amerikai jegybank következő elnökének, beszakadt az arany és az ezüst árfolyama
Gyengült a részvénypiac a pénteki ázsiai kereskedelemben, ezzel párhuzamosan a dollár árfolyama és a kötvényhozamok meredeken emelkedtek, miután az amerikai elnök, Donald Trump közölte, hogy véglegesítette választását az új jegybankelnökre. A sajtóértesülések szerint a legesélyesebb jelölt Kevin Warsh.
Warsh, aki korábban a Fed kormányzója volt, az alacsonyabb kamatok híveként ismert, ugyanakkor a felmerült nevek közül az egyik kevésbé radikális választásnak tartják, óvatosabb állásponton van a többi jelölthöz képest a nagyarányú monetáris lazítással kapcsolatban.
Nagy változás jöhet az amerikai jegybank élén
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe volt, hogy 1,3 százalék mínuszban is járt, folytatva az előző napi gyengülést, ami az elmúlt egy hónap legnagyobb egynapos visszaesését jelentette.
- Az S&P 500 e-mini határidős kontraktusai 0,4 százalékkal,
- a Nasdaq e-mini határidős ügyletei 0,5 százalékkal csökkentek,
- a nemesfémek árfolyama zuhant.
Az előzmény: a Reuters egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Warsh csütörtökön a Fehér Házban járt, ahol Trumppal találkozott. A Bloomberg szintén azt jelentette, hogy a Trump-kormányzat Warsh jelölésére készül a Fed következő elnökének.
Warsh nyilvánosan is többször elmondta, hogy az alacsonyabb kamatokat részesíti előnyben
– mondta Damien Boey, a sydney-i Wilson Asset Management portfólióstratégája. „Ugyanakkor az alacsonyabb kamatokért cserébe azt szeretné, ha a Fed mérlege kisebb lenne – tette hozzá. – A piacok most úgy reagálnak, mintha azt kérdeznék: milyen lenne a világ egy kisebb Fed-mérleggel?”
Mindez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy az amerikai jegybank kevesebb eszközt tartana a mérlegében, vagyis visszafogja a korábban felhalmozott állampapír- és egyéb értékpapír-állományát. Röviden: az amerikai jegybank kevesebbé avatkozik be a pénzpiacokba, kevesebb pénzt pumpál a rendszerbe.
Az előrejelzési piacnak számító Polymarket oldalon annak valószínűsége, hogy Trump Warshot jelöli a jegybank élére, 35 százalékról 92 százalékra ugrott.
Az amerikai dollárindex, amely a zöldhasú erejét hat devizából álló kosárral szemben méri, legutóbb 0,3 százalékkal 96,481 pontra emelkedett, részben ledolgozva a közelmúltbeli gyengülést.
„Egyértelműen láttunk azonnali dollárvásárlást a hír hatására – mondta Tim Kelleher, a Commonwealth Bank aucklandi intézményi devizakereskedelmi vezetője. – A piacok ismerik őt, és jelölése valószínűleg megnyugtatja majd kissé a kedélyeket” – tette hozzá.
Gyengült a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben
Az ázsiai részvényeket főként a kínai piac gyengülése húzta le:
- a Hongkongban jegyzett kínai vállalatokat tömörítő index 2,1 százalékkal esett.
- Az MSCI Japánon kívüli részvényindexe ugyanakkor továbbra is afelé halad, hogy több mint három év legjobb havi teljesítményét érje el.
- Tokióban a Nikkei 225 index 0,1 százalékkal csökkent.
- Jakartában a részvények 1 százalékkal emelkedtek, miután az indonéz tőzsde vezetője lemondott, vállalva a felelősséget azért az eladási hullámért, amelyet az MSCI leminősítési figyelmeztetése váltott ki. Ez volt az ország legnagyobb tőzsdei zuhanása az 1998-as ázsiai pénzügyi válság óta.
- Az amerikai tízéves államkötvény hozama legutóbb 4,0 bázisponttal 4,265 százalékra emelkedett.
- A Fed funds határidős ügyletek alapján a piac 86,6 százalékos valószínűséget áraz arra, hogy az amerikai jegybank a március 18-án kezdődő kétnapos ülésén változatlanul hagyja a kamatokat, szemben az egy nappal korábbi 87,5 százalékkal – derül ki a CME Group FedWatch eszközéből.
Beszakadt az arany és az ezüst árfolyama
A nemesfémek csütörtöki hektikus kereskedését követő bizonytalan felpattanás gyorsan kifulladt.
- Az arany legutóbb 3,7 százalékkal 5195,91 dollárra esett,
- az ezüst 6 százalékot 109,10 dollárra zuhant.
- A Brent típusú kőolaj ára 1,4 százalékkal 69,70 dollárra csökkent, miközben az olajpiacok geopolitikai kockázatokat mérlegeltek, miután Trump csütörtökön aláírt egy elnöki rendeletet, amely nemzeti vészhelyzetet hirdetett, és eljárást indított azon országokból származó áruk vámolására, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak Kubának.
Trump csütörtökön azt is közölte, hogy a növekvő feszültségek közepette tárgyalni készül Iránnal.
- A bitcoin árfolyama legutóbb 2,7 százalékkal 82 089,96 dollárra csökkent,
- az ether 2,8 százalékkal 2738,30 dollárra esett.