Sorsdöntő ítéletet hoz ma az amerikai Legfelsőbb Bíróság Trump vámháborújáról, a részvénypiac ugrásra készen figyel
Enyhén gyengült a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, a dollár viszont erős maradt egy kulcsfontosságú foglalkoztatási jelentés publikálása előtt. A befektetők arra készültek, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntést hoz Donald Trump elnök átfogó globális vámjainak jogszerűségéről, amelyek tavaly felkavarták a piacokat.
A világszerte izzó geopolitikai feszültségek felfelé hajtották az olajárakat, valamint a védelmi részvényeket. A piac továbbra is latolgatja, hogy a venezuelai helyzet milyen irányba változik, azután, hogy az amerikai erők szombaton drámai katonai rajtaütést hajtottak végre Caracasban.
Trump vámháborújáról dönt az amerikai Legfelsőbb Bíróság
Pénteken a figyelem nagy része az amerikai Legfelsőbb Bíróság vámokkal kapcsolatos esetleges döntésére irányul. A vámok eltörlése hatással lehetne az állami bevételekre, feljebb tolhatná az államkötvény-hozamokat, és újabb volatilitási hullámokat indíthatna el a piacokon.
Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi piaci elemzője szerint a legfelsőbb bírósági döntés pénteken hatalmas bizonytalansági tényező. Megjegyezte: ha a bíróság elkaszálná az amerikai vámokat, az jelentős lökést adna a piaci hangulatnak.
Korlátot jelenthet azonban, hogy még ha a vámokat jogellenesnek is minősítik, a Trump-adminisztráció várhatóan nem adja fel, és más módokat keres majd a terhek fenntartására
- tette hozzá a Reutersnek nyilatkozva.
Óvatosan várja a részvénypiac a bírósági döntést
Egyelőre a kereskedők óvatosak, és nem szívesen vállalnak kockázatot a piacmozgató események előtt.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényekre vonatkozó legszélesebb indexe 0,3 százalékkal csökkent a korai kereskedésben, kissé az alá a történelmi csúcs alá süllyedt, amelyet a hét elején ért el.
- A japán Nikkei index 0,8 százalékkal emelkedett, amit a Fast Retailing – az Uniqlo ruházati márka üzemeltetője – erős eredményei és előrejelzései támogattak.
- Az európai részvényindex-határidős kontraktusok 0,4 százalékkal emelkedtek. Az
- S&P 500 a napot változatlanul zárta, ugyanakkor a repülőgépipari és védelmi index történelmi csúcsra emelkedett, miközben az európai védelmi részvények is új rekordot értek el.
Jön a nagyon fontos amerikai munkaerőpiaci jelentés
A csütörtöki amerikai adatok azt mutatták, hogy a munkaerő iránti kereslet továbbra is visszafogott, a vállalatok a meglévő munkaerőből próbálnak több teljesítményt kihozni. Ez tovább élezte a pénteken esedékes decemberi foglalkoztatási jelentés iránti figyelmet, amely várhatóan azt mutatja majd, hogy a munkaerőpiac abban az állapotban ragadt, amelyet a közgazdászok és döntéshozók
„nincs felvétel, nincs elbocsátás” módként írnak le.
A Reuters felmérése szerint a nem mezőgazdasági foglalkoztatás valószínűleg
- 60 ezer fővel nőtt a múlt hónapban, miután
- novemberben 64 ezres emelkedést mutatott.
- Októberben a gazdaság 105 ezer munkahelyet veszített – ez közel öt éve a legnagyobb csökkenés volt.
A kereskedők legalább két kamatcsökkentést áraznak a Federal Reserve részéről idén, jóllehet a megosztott jegybank decemberben azt jelezte, hogy 2026-ban mindössze egy csökkentés várható. A Fed várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat az e havi ülésén.
Ahhoz, hogy a piacok igazán megmozduljanak, komoly negatív meglepetésre lenne szükség a foglalkoztatási adatokban
– mondta Rodda. „Egy erős adat megnyugtatná a befektetőket, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is szilárd helyzetben van, míg egy enyhe elmaradás csupán a további kamatcsökkentések esélyét növelné” - tette hozzá.
- A mérvadó amerikai 10 éves államkötvény hozama a korai kereskedésben enyhén csökkent, 4,169 százalék körül ingadozott,
- miután az előző kereskedési napon 4,5 bázisponttal emelkedett.
- A dollárindex – amely az amerikai devizát hat másikkal szemben méri – enyhén erősödött, és a főbb devizákkal szemben egyhavi csúcs közelében mozgott.
Scott Bessent pénzügyminiszter csütörtökön közölte, hogy várakozásai szerint Trump hamarosan dönt arról, ki váltja Jerome Powellt a Fed elnöki posztján. Powell megbízatása májusban jár le, a piacok pedig arra számítanak, hogy Trump egy „galamb”, vagyis laza monetáris politikát favorizáló jelöltet nevez ki.
Az olajárak pénteken tovább emelkedtek, közel kétéves csúcson tartózkodva, miközben a befektetők a venezuelai fejleményekkel, valamint az orosz, iraki és iráni kínálat miatti aggodalmakkal küzdöttek.
- A Brent határidős jegyzése 0,6 százalékkal 62,36 dollárra emelkedett hordónként,
- az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára 0,5 százalékkal 58,04 dollárra nőtt.