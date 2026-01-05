Deviza
A venezuelai helyzetet emészti a részvénypiac, Ázsiában tovább tombol az MI-láz

A befektetők az amerikai elnök további lépéseit latolgatják, miután az amerikai erők a hétvégén elfogták Venezuela elnökét. A részvénypiac továbbra is optimista az MI-szektorral kapcsolatban.
D. GY.
2026.01.05, 08:12

Emelkedett a részvénypiac a hétfői ázsiai kereskedelemben; az év első teljes kereskedési hetének kezdetén a mesterséges intelligenciához kapcsolódó témák kerültek fókuszba. Az olajárak csökkentek, a piac úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépése valószínűleg nem zavarja meg az energiapiacot.

részvénypiac Venezuela
Az USA-ban élő venezuelaiak ünneplik Maduró elfogását - a részvénypiac a következményeket latolgatja / Fotó: Brazil Photo Press via AFP
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket lefedő legszélesebb indexe 1,4 százalékkal emelkedett, új történelmi csúcsot ért el, 
  • az S&P 500 e-mini határidős kontraktusai 0,2 százalékkal erősödtek. 

A befektetők a geopolitikai fejleményeken túltekintve egy meglehetősen sűrű gazdasági adatközlésekkel tarkírott hétre készülnek.

Mi várható Dél-Amerikában?

A piac egy drámai hétvége következményeit mérlegeli, amelynek során az Egyesült Államok elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, Donald Trump amerikai elnök pedig bejelentette, hogy 

ideiglenes amerikai irányítás alá helyezi a dél-amerikai országot. 

Trump vasárnap újságíróknak azt mondta, újabb csapást rendelhet el, ha Venezuela nem működik együtt az Egyesült Államok azon törekvéseivel, hogy megnyissa olajiparát és megfékezze a kábítószer-kereskedelmet. Katonai fellépéssel fenyegette meg Kolumbiát és Mexikót is. Venezuela elnöke, 

Nicolás Maduró eltávolítása valószínűleg nem jár érdemi, rövid távú gazdasági következményekkel a világgazdaság számára

 – mondta a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. „Politikai és geopolitikai hatásai azonban tovagyűrűznek majd.”

  • A Brent típusú kőolaj határidős jegyzései a plusz és mínusz tartomány között mozogtak, legutóbb 0,7 százalékkal 60,33 dollárra estek vissza, miközben az olajpiacok az amerikai venezuelai beavatkozás, valamint az OPEC+ vasárnapi döntésének hatását értékelték, amely szerint a szervezet változatlanul hagyja a kitermelési szinteket. 

Ázsiában tombol az MI-láz

Ázsiában az azonnali piaci reakció visszafogott volt, a befektetők nagyrészt félresöpörték a hétvégi eseményeket 

– mondta David Chao, az Invesco szingapúri székhelyű ázsiai–csendes-óceáni globális piaci stratégája. „Észak-Ázsiában továbbra is egyértelműen a növekvő MI-beruházásokból fakadó strukturális hátszél áll a középpontban, felülírva a geopolitikai aggodalmakat.”

  • A regionális részvénypiacok közül a Nikkei több mint 3,3 százalékkal ugrott meg, megközelítve a két hónappal ezelőtt elért történelmi csúcsot, amikor a piacok az újévi szünet után újra megnyitottak. A japán részvények emelkedése folytatódott, miután az adatok szerint decemberben stabilizálódott a feldolgozóipari aktivitás, lezárva az öt hónapon át tartó romlást. 
  • A szöuli Kospi és a tajvani piac egyaránt több mint 3 százalékkal emelkedett, új rekordokat érve el.

Az MI-beruházások felfutása, különösen az Egyesült Államokból, jelentős mértékben támogatta a GDP növekedését Tajvanon, és kisebb mértékben Koreában is

 – írták a Goldman Sachs elemzői. „Minden egyes amerikai MI-beruházási dollárból 5–10 cent Tajvanon köt ki… a fennmaradó rész nagy része Ázsiába áramlik, ahol a TSMC a legnagyobb egyedi beszállító.”

Kínában visszafogottabb volt a hangulat: 

  • a Hang Seng index stagnált, miután a kínai olajcégek lehúzták a piacot, 
  • a Hongkongban jegyzett energetikai részvények mutatója 3 százalékkal esett. 
  • Az ausztrál részvényindex nem változott érdemben, a nagy bányavállalatok nyeresége ellensúlyozta a vezető energetikai papírok esését.

A hétvégi venezuelai események váratlan fordulata után kérdéses, hogy a Trump-adminisztrációnak van-e étvágya további rendszerváltásokra – például Iránban

 – mondta Vasu Menon, az OCBC szingapúri befektetési stratégiáért felelős ügyvezető igazgatója.

„Az erről szóló spekulációk egy félidős amerikai választási év hátterében zajlanak, a fejlemények kiszámíthatatlanok” – tette hozzá. „Ez a bizonytalanság támaszt nyújthat az olajáraknak. A feszültebb geopolitikai környezet a menedékeszközök, például a nemesfémek árát is emelheti.”

Emelkedéssel nyithat az európai részvénypiac

  • A korai európai kereskedésben a régió egészét lefedő határidős indexek 0,7 százalékkal  álltak magasabban, 
  • a német DAX határidős jegyzései 0,5 százalékka, 
  • a londoni FTSE határidős kontraktusai pedig 0,6 százalékkal emelkedtek. 
  • Az amerikai dollárindex, amely a dollár erejét méri hat devizával szemben, legutóbb 0,2 százalékkal 98,746 pontra nőtt, ezzel zsinórban hatodik napja erősödött. 
  • A jenhez képest a dollár 0,3 százalékkal drágult, kéthetes csúcsra, 157,21 jen/dollár szintre erősödött. 

A Bank of Japan elnöke, Ueda Kazuo hétfőn kijelentette, hogy a jegybank tovább emeli a kamatokat, amennyiben a gazdasági és inflációs folyamatok összhangban maradnak az előrejelzésekkel, miután múlt hónapban 25 bázispontos emeléssel 0,75 százalékra növelte az irányadó rátát. 

  • Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 0,8 bázisponttal 4,179 százalékra emelkedett. 
  • Az arany ára 2 százalékkal nőtt, 4 413,93 dolláron kereskedtek vele, mivel a geopolitikai bizonytalanság fokozta a menedékeszközök iránti keresletet. 
  • A bitcoin legutóbb 1,3 százalékkal 92 393,99 dollárra erősödött, 
  • az ether árfolyama 0,3 százalékkal 3 153,41 dollárra emelkedett.
