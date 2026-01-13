Deviza
ritkaföldfém
Japán
Kína
tenger

Japán olyan tengeri kísérletbe kezdett, amilyenre még senki nem vállalkozott

Japán elindította a világ első olyan mélytengeri kísérleti projektjét, amelynek célja ritkaföldfémekben gazdag üledék felszínre hozása, mintegy hat kilométeres mélységből a Minamitori-sziget közelében. A kezdeményezés új korszakot nyithat az ország számára a stratégiai fontosságú nyersanyagok, elsősorban a ritkaföldfémek biztosításában, amelyek kulcsszerepet játszanak az elektromos járművekben, az elektronikai eszközökben és a védelmi rendszerekben.
VG
2026.01.13, 18:21
Frissítve: 2026.01.13, 18:23

Japán megkezdi a világ első mélytengeri ritkaföldfém-bányászati kísérletét, hogy ezzel is lépést tegyen a kínai importtól való függés csökkentésére. A japán bányászati teszthajó, a Csikjú nemrég kifutott Sizuoka város kikötőjéből, és a Tokiótól mintegy 1900 kilométerre délkeletre fekvő, félreeső Minamitori-sziget körüli vizek felé vette az irányt. A heteken át tartó expedíció célja egy eddig példátlan technológiai bravúr végrehajtása: ritkaföldfémekben gazdag iszap folyamatos felszínre emelése közvetlenül a hajóra, hat kilométeres vízmélységből számol be az Origo.

A mélytengeri bányászat kibontakozó iparág, de nincs egységes szabályozása a hulladékkezelésenek (illusztráció), ritkaföldfém
Japán a világon elsőként tesz kísérletet arra, hogy hat kilométeres mélységből ritkaföldfémekben gazdag üledéket folyamatosan a felszínre emeljen / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Ritkaföldfémek: Japán a Kínától való függést kívánja csökkenteni

A lap arról ír, hogy ha a japán hajó kísérlete sikerrel jár, ez lesz az első alkalom a világon, hogy ilyen mélységből tartósan sikerül ritkaföldfémeket kinyerni, ami mérföldkőnek számítana a mélytengeri bányászat történetében.

Japán lépése nem független a geopolitikai környezettől. Kína az elmúlt időszakban egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a kritikus ásványi nyersanyagok exportját. Sok nyugati gazdasághoz hasonlóan Japán is igyekszik csökkenteni függőségét Kínától, amely jelenleg meghatározó szereplője a globális ritkaföldfém-ellátási láncoknak. Érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségekben Peking oldalán az egyik legfontosabb fegyver a ritkaföldém amerikai exportjának felfüggesztése, hiszen az Egyesült Államok egyelőre messze nem képes belföldi termelésből kiszolgálni igényeit.

A ritkaföldfémek kérdése Japán és Kína viszonylatában is igen fontos. A két ország közötti diplomáciai és kereskedelmi feszültségek erősödése tovább növelte a helyzet japán oldalról nézve sürgős megoldását.

„Hétévnyi kitartó előkészítés után végre megkezdhetjük a megerősítő teszteket” – mondta a Reutersnek Isii Soicsi, az államilag támogatott projekt vezetője. Hozzátette: a hat kilométeres mélységből történő ásványkinyerés hatalmas technológiai eredmény lenne, és jelentősen hozzájárulhatna Japán ritkaföldfém-beszerzéseinek diverzifikálásához.

Japán számára különösen nagy jelentőséggel bírnak a nehéz ritkaföldfémek. Ezek nélkülözhetetlenek az elektromos és hibrid járművek motorjaiban használt nagy teljesítményű mágnesekhez, ám az ország jelenlegi ellátásának szinte teljes egésze Kínából származik. Bármilyen fennakadás gyorsan éreztetné hatását az autóiparban és a csúcstechnológiás gyártásban.

A Minamitori-szigetnél zajló projekt ugyanakkor nem ígér gyors eredményeket. Japán 2018 óta mintegy 40 milliárd jent – körülbelül 80 milliárd forintot – fektetett be a programba, de eddig sem készletbecsléseket, sem konkrét termelési célokat nem határozott meg.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

