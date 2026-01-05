Új övezetet akar létrehozni Ursula von der Leyen, mindenkin átverné vízióját – már az ukránok sem akarják, „ezt nem lehet elsietni vagy leválasztani”

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az EU bővítési napirendjének részeként erőteljesen támogatja a barangolási övezet kiterjesztését, a terv azonban egyre nagyobb szkepszissel találkozik a telekommunikációs üzemeltetők, valamint maguk a tagjelölt országok – köztük Ukrajna és Moldova – részéről.

Roaming: kiterjesztené a roamingdíjak eltörlését Von der Leyen / Fotó: Eva Katalin / Getty Images

A Roam Like at Home (Barangolj, mintha otthon lennél) rendszer lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy az EU-ban és az Európai Gazdasági Térségben utazva extra költségek nélkül használhassák mobiltelefonjukat hívásokra, üzenetküldésre és adatforgalomra. Októberben Von der Leyen bejelentette, hogy

Albánia és Montenegró 2026-ban csatlakozik a rendszerhez – ez a lépés sok érintettet meglepetésként ért, hiszen Ukrajna és Moldova esetében, amelyek 2026. január 1-jén léptek be, több mint három évig tartott a felvétel.

A barangolási övezet nem uniós országokra történő kiterjesztését nem szabad elsietni vagy leválasztani a csatlakozási folyamatról – hangsúlyozta Sztaniszlav Pribitko ukrán digitális átalakulásért felelős miniszterhelyettes és Michelle Ilijev moldovai gazdaságért és digitalizációért felelős miniszter az Euractivnak.

Az iparági oldalon László Tóth, a mobilüzemeltetőket tömörítő lobbi, a GSMA közpolitikai vezetője figyelmeztetett: ha egy ország az EU-csatlakozás előtt beléphet a barangolási övezetbe, az elvonhatja az erőforrásokat a hálózatfejlesztésektől.

Az üzemeltetőkön csattan az ostor

Míg az uniós fogyasztók élvezik a felármentes barangolást,

az üzemeltetők továbbra is fizetnek egymásnak nagykereskedelmi díjakat, amikor előfizetőik külföldön barangolnak.

Ezek a díjak plafonozva vannak – 1,10 euró gigabyte-onként, 0,019 euró percenként hívásoknál és 0,003 euró sms-enként –, a kritikusok szerint azonban a felső határok továbbra is túl magasak.

A turizmusban erős országok üzemeltetői – például Horvátország, Görögország, Olaszország és Spanyolország – általában profitálnak a bejövő forgalomból, míg az északi és balti üzemeltetők szerint a rendszer erőforrásokat von el tőlük.