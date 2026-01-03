Itt a fordulat? Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról: Szlovákia miniszterelnöke kíméletlen volt – Donald Trumpnak ehhez lesz néhány szava
A Szlovák Köztársaság miniszterelnökének állásfoglalása – ezzel a címmel közölt nyilatkozatot Robert Fico szombaton a közösségi oldalán.
Ebben Szlovákia miniszterelnöke a szombaton kirobban venezuelai válság helyzetét értékelte, meglehetősen és meglepően kíméletlenül.
Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról
Azzal kezdte bejegyzését, hogy
a venezuelai amerikai katonai akció újabb bizonyítéka a második világháború után létrehozott világrend felbomlásának.
A nemzetközi jog nem érvényesül, a katonai erőt az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül alkalmazzák, és mindenki, aki nagy és erős, azt tesz saját érdekei érvényesítése érdekében, amit akar – fakadt ki.
Robert Fico rögtön magyarázatot is fűzött az éles fogalmazásért. Szerinte egy kis ország miniszterelnökeként határozottan el kell utasítania a nemzetközi jognak ezt a felforgatását, ahogyan azt
- az iraki háború idején,
- Koszovó szuverén államként való el nem ismerésekor,
- az ukrajnai orosz katonai erő alkalmazásakor,
- vagy a gázai helyzet értékelésekor is tette.
Ugyanakkor arra is kitért, hogy nagyon kíváncsi rá, hogyan fog reagálni az Európai Unió a venezuelai támadásra, amely elítélést érdemel.
Az EU vagy elítéli az amerikai katonai erő alkalmazását Venezuelában – és így nagyjából következetes marad az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjához –
vagy a szokásos módon megmarad farizeusnak
– zárta kommentárját Szlovákia miniszterelnöke.
Óriási üzletre készül Szlovákia és Amerika
Robert Fico kendőzetlen nyilatkozata azért is meglepő, mert Szlovákia éppen gigászi atomerőmű-megállapodást köt Amerikával, amiért Trump odáig van. A tervek szerint az év közepén a szlovák miniszterelnök aláírhatja a megállapodást a Westinghouse-zal.
A projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz,
és jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő nukleáris ágazatában. Az egész projekt értéke 13-15 milliárd euróra rúghat.
Trump meg is hívta magához Ficót, a látogatás a tervek szerint egybeesik a FIFA-világbajnoksággal és az Egyesült Államok függetlenségének napjával, valószínűleg 2026 júniusában vagy júliusában.
Ficónak ráadásul mindig is szimpatikus volt Trump politikai stílusa, sokszor dicséri az „Amerika az első” megközelítést. A fentiesk fényében azonban ez most háttérbe szorult nála és a Venezuelában történtek nem tetszést váltottak ki belőle.