Itt a fordulat? Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról: Szlovákia miniszterelnöke kíméletlen volt – Donald Trumpnak ehhez lesz néhány szava

A Szlovák Köztársaság miniszterelnökének állásfoglalása – ezzel a címmel közölt nyilatkozatot Robert Fico szombaton a közösségi oldalán.

Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról: Donald Trumpnak ehhez lesz néhány szava / Fotó: AFP

Ebben Szlovákia miniszterelnöke a szombaton kirobban venezuelai válság helyzetét értékelte, meglehetősen és meglepően kíméletlenül.

Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról

Azzal kezdte bejegyzését, hogy

a venezuelai amerikai katonai akció újabb bizonyítéka a második világháború után létrehozott világrend felbomlásának.

A nemzetközi jog nem érvényesül, a katonai erőt az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül alkalmazzák, és mindenki, aki nagy és erős, azt tesz saját érdekei érvényesítése érdekében, amit akar – fakadt ki.

Robert Fico rögtön magyarázatot is fűzött az éles fogalmazásért. Szerinte egy kis ország miniszterelnökeként határozottan el kell utasítania a nemzetközi jognak ezt a felforgatását, ahogyan azt

az iraki háború idején,

Koszovó szuverén államként való el nem ismerésekor,

az ukrajnai orosz katonai erő alkalmazásakor,

vagy a gázai helyzet értékelésekor is tette.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy nagyon kíváncsi rá, hogyan fog reagálni az Európai Unió a venezuelai támadásra, amely elítélést érdemel.

Az EU vagy elítéli az amerikai katonai erő alkalmazását Venezuelában – és így nagyjából következetes marad az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjához –

vagy a szokásos módon megmarad farizeusnak

– zárta kommentárját Szlovákia miniszterelnöke.

Óriási üzletre készül Szlovákia és Amerika

Robert Fico kendőzetlen nyilatkozata azért is meglepő, mert Szlovákia éppen gigászi atomerőmű-megállapodást köt Amerikával, amiért Trump odáig van. A tervek szerint az év közepén a szlovák miniszterelnök aláírhatja a megállapodást a Westinghouse-zal.

A projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz,

és jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő nukleáris ágazatában. Az egész projekt értéke 13-15 milliárd euróra rúghat.

Trump meg is hívta magához Ficót, a látogatás a tervek szerint egybeesik a FIFA-világbajnoksággal és az Egyesült Államok függetlenségének napjával, valószínűleg 2026 júniusában vagy júliusában.