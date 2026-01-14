Olyan lesz a robot, mint az ember? – A Nvidia már tudja is, mikor, és meg fogunk hökkenni a jóslaton
A robotika fordulóponthoz érkezett. Az emberi szintű képességekkel rendelkező robotok megjelenése már nem évtizedek, hanem csak hónapok kérdése lehet – derült ki az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang válaszából, amelyet a Sky Newsnak adott a világ legnagyobb technológiai seregszemléjén, a Consumer Electronics Show-n (CES).
Amikor arról kérdezték, hogy mikor érhetik el a robotok ezt a szintet, Huang röviden csak annyit válaszolt: még idén. Indoklása szerint a technológia fejlődési sebessége soha nem látott ütemű, és hamarosan „egészen elképesztő dolgokat” láthatunk.
A techiparban egyre szélesebb körben osztják ezt a véleményt. Sokan úgy látják, hogy
a mesterséges intelligencia (MI) készen áll kilépni a képernyők világából, és belépni a fizikai térbe.
A lap beszámolója szerint a technológiai világ csúcseseményén mindenhol robotokba botlott az ember: porszívózó, fűnyíró, mezőgazdasági és humanoid gépek sorakoztak a standokon. Bár a látvány lenyűgöző volt, a valóság gyakran kijózanító volt: sok bemutatott eszköz valójában alig autonóm, és bonyolultabb helyzetekben azonnal emberi irányításra szorul, így a riport szerint inkább drága játékszernek tűnt, mint valódi robotnak.
A robotika iránti lelkesedés nem puszta marketing
Már létezik egy kézzelfogható példa arra, hogy a gépek képesek megbirkózni a fizikai világ összetettségével: az önvezető autók. Ezek már több amerikai város utcáin közlekednek, és 2026-tól Londonban is megjelenhetnek. Bár az utak viszonylag szabályozott környezetet jelentenek, mégis rendkívül kaotikusak, ahol egyetlen hiba is súlyos következményekkel járhat. Ha a mesterséges intelligencia ezt képes kezelni, sokak szerint más területeken is megállja majd a helyét – mutatott rá a cikk írója.
Az áttörést az hozta el, hogy az MI-modellek már közvetlenül a robotokban futtathatók.
Megvan végre a hiányzó elem: a robot agya
– fogalmazott Rev Lebaredian, az Nvidia Omniverse és szimulációs technológiákért felelős vezetője. A generatív MI nemcsak gondolkodásra, hanem mozgásra is egyre alkalmasabb, a nyelvi és képfeldolgozási technikák pedig gyorsan átültethetők a fizikai interakciók világába.
A szakértők többsége szerint az első igazán nagy áttörés nem az otthonokban, hanem az iparban várható. A gyárak kontrollált környezetet jelentenek, világos célokkal, ezért ideális terepet biztosítanak a robotok számára.
Robert Playter, a Boston Dynamics vezérigazgatója szerint
2028–2030 körül jelenhetnek meg tömegesen a robotok az üzemekben, míg az otthonokba csak évekkel később juthatnak el.
A munkahelyek elvesztésétől sokan tartanak, Huang szerint épp ellenkező hatás várható. Úgy véli, globális munkaerőhiány van kialakulóban, amelyet a robotok enyhíthetnek, különösen az egészségtelen, veszélyes vagy senki által nem szívesen végzett feladatok átvételével. A robotok fejlődése így nem feltétlenül fenyegetés, hanem válasz lehet a demográfiai és gazdasági kihívásokra. Ha az iparági várakozások beigazolódnak, erre a válaszra már nem is kell sokat várni.
A CES-en bemutatott vívmányokról, például az okosvécéről, a Világgazdaság ebben a cikkben számolt be.
Autóipari technológiából születhet a magyar humanoid robot
A világ már annyi pénzt öntött a mesterséges intelligenciába, hogy lassan valami megtérülést szeretne látni. Ehhez a jelenleg leginkább csak szoftverként létező MI-nek valamilyen módon – például humanoid robot formájában – ipari méretekben kellene fizikai formát öltenie – véli Palkovics László kormánybiztos, a Debreceni Egyetem vadonatúj Járműipari és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézetének vezetője.