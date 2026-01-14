Olyan lesz a robot, mint az ember? – A Nvidia már tudja is, mikor, és meg fogunk hökkenni a jóslaton

A robotika fordulóponthoz érkezett. Az emberi szintű képességekkel rendelkező robotok megjelenése már nem évtizedek, hanem csak hónapok kérdése lehet – derült ki az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang válaszából, amelyet a Sky Newsnak adott a világ legnagyobb technológiai seregszemléjén, a Consumer Electronics Show-n (CES).

A robotika fejlődése soha nem látott tempóra kapcsolt Jensen Huang, az Nvidia vezetője szerint / Fotó: AFP

Amikor arról kérdezték, hogy mikor érhetik el a robotok ezt a szintet, Huang röviden csak annyit válaszolt: még idén. Indoklása szerint a technológia fejlődési sebessége soha nem látott ütemű, és hamarosan „egészen elképesztő dolgokat” láthatunk.

A techiparban egyre szélesebb körben osztják ezt a véleményt. Sokan úgy látják, hogy

a mesterséges intelligencia (MI) készen áll kilépni a képernyők világából, és belépni a fizikai térbe.

A lap beszámolója szerint a technológiai világ csúcseseményén mindenhol robotokba botlott az ember: porszívózó, fűnyíró, mezőgazdasági és humanoid gépek sorakoztak a standokon. Bár a látvány lenyűgöző volt, a valóság gyakran kijózanító volt: sok bemutatott eszköz valójában alig autonóm, és bonyolultabb helyzetekben azonnal emberi irányításra szorul, így a riport szerint inkább drága játékszernek tűnt, mint valódi robotnak.

A robotika iránti lelkesedés nem puszta marketing

Már létezik egy kézzelfogható példa arra, hogy a gépek képesek megbirkózni a fizikai világ összetettségével: az önvezető autók. Ezek már több amerikai város utcáin közlekednek, és 2026-tól Londonban is megjelenhetnek. Bár az utak viszonylag szabályozott környezetet jelentenek, mégis rendkívül kaotikusak, ahol egyetlen hiba is súlyos következményekkel járhat. Ha a mesterséges intelligencia ezt képes kezelni, sokak szerint más területeken is megállja majd a helyét – mutatott rá a cikk írója.

Elképesztő, de már ez is megtörtént: humanoid robotok, azaz emberszerű robotok küzdöttek egymással a ringben / Fotó: Hszinhua via AFP

Az áttörést az hozta el, hogy az MI-modellek már közvetlenül a robotokban futtathatók.

Megvan végre a hiányzó elem: a robot agya

– fogalmazott Rev Lebaredian, az Nvidia Omniverse és szimulációs technológiákért felelős vezetője. A generatív MI nemcsak gondolkodásra, hanem mozgásra is egyre alkalmasabb, a nyelvi és képfeldolgozási technikák pedig gyorsan átültethetők a fizikai interakciók világába.