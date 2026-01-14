Deviza
EUR/HUF386,1 -0,04% USD/HUF331,67 -0,03% GBP/HUF445,63 +0,04% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF91,69 0% RON/HUF75,85 -0,03% CZK/HUF15,93 -0,07% EUR/HUF386,1 -0,04% USD/HUF331,67 -0,03% GBP/HUF445,63 +0,04% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF91,69 0% RON/HUF75,85 -0,03% CZK/HUF15,93 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ROCKWOOL
Kőzetgyapotgyár
Oroszország
Tapolca
lefoglal

Valami elpattant Putyinnál: a semmiből lefoglalták négy orosz gyárát a Magyarországon is jelenlévő óriáscégnek - azonnal beszakadt a tőzsdén

A dán Rockwool bejelentette, hogy Oroszország lefoglalta négy gyárát.
Andor Attila
2026.01.14, 06:21
Frissítve: 2026.01.14, 06:47

A dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte, hogy Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.

Rockwool, Putyin
A Rockwool állítja: lefoglalták oroszországi érdekeltségeit / Fotó: AFP

A Rockwool közleménye szerint a gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják hozzátéve. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – írja a Reuters. 

A vállalat felhívta rá a figyelmet, hogy megvédi a dán-orosz kétoldalú beruházási szerződésben foglalt jogait, de hozzátette: 

Nem vagyunk optimisták azzal kapcsolatban, hogy visszavonják azt a döntést, amellyel orosz leányvállalatainkat kényszerfelügyelet alá helyezték.

A Rockwool részvényei azonnal 8 százalékot estek kedden, miután a Bloomberg először megírta, hogy két leányvállalatát lefoglalták Oroszországban. Ezt követően érkezett a hivatalos tájékoztatás, hogy négy üzemről van szó.

Rockwool: Magyarországon is van gyára

Az erdetileg dán családi cég, a Rockwool világelső az ásványgyapot szigetelőanyagok gyártásában. Az 1909-ben alapított csoport jelenleg világszerte több mint 11 700 embert foglalkoztat. A cégnek összesen

  • 39 termelőegysége van
  • 5 kontinensen,
  • 39 országban,
  • és a világ több mint 100 országában van jelen.

Ennek eredményeként a Rockwool kőzetgyapot termékek gyakorlatilag az egész világon elérhetők. A vállalat központja a dániai Koppenhága közelében, Hedehusene-ben található.

Érdekesség, hogy a dán óriásnak Magyarországon is működik cége, méghozzá Tapolcán.

Itt korábbi közlemények szerint magyar alapanyagból készül kőzetgyapot hőszigetelő-anyag. Az 1994 végén alakult Rockwool Hungária Kft. 1997-ben megvásárolta a gógánfai székhelyű Isotechnik Kft.-t, majd a gyár és a hazai leányvállalat összeolvadásából létrejött a Rockwool Hungary Kft.

Korábban két gyára is volt itthon, Tapolca mellett Gógánfán, de utóbbit 2008 végén a hazánkban és a szomszédos országokban tapasztalható piaci gyengülés hatására bezárta. Ezzel a tapolcai gyár maradt az egyedüli magyar helyszín, ahol a mai napig is készül a hazai és a környező országok piaci igényeit kiszolgáló kőzetgyapot hőszigetelőanyag.

Az egy, non-stop gyártósorral rendelkező üzem éves termelési kapacitása soktízezer tonna. A termelés nagyjából fele Magyarországon marad, a másik felét pedig főleg Romániába, Bulgáriába és Olaszországba szállítják.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu