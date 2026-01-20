Kiborultak a románok, mert magyar gázzal kell fűteniük: nagyon nem tetszik nekik, hogy így mentik meg őket - "Sebezhetőek vagyunk, ellátási válság alakulhat ki"
Dumitru Chisalita, az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Románia a rendkívüli hideg időszakokban nem tudja belső termelésből és tárolókból fedezni a gázfogyasztási csúcsokat, ezért ilyenkor a Magyarországról származó import nélkülözhetetlenné válik – írja az Agerpres.
Attól hangos Románia, hogy masszívan emelkedik a földgáz azonnali (spot) ára az alacsony hőmérséklet miatt. Emiatt a román állam most minden lehetséges vezetéken keresztül importra állt át.
A január 19-i szállítású földgáz átlagára elérte a 232 lejt – átszámítva mintegy 17 400 forint – megawattóránként. Ilyen magas szintet a tavaly téli, februári fagyhullám óta nem tapasztaltak.
Románia bajban van, nagyon fázik: Magyarországtól kér gázt
A Román Árutőzsde gázpiacán forgalmazott mennyiség csaknem 80 ezer megawattóra volt, ami 7,6 millió köbméternek felel meg. Ez jelentős hányadát teszi ki az ország napi fogyasztásának, amely a jelenlegi alacsony hőmérsékletű időszakban körülbelül 57-58 millió köbméter.
Egy nappal korábban ráadásul közel 100 ezer megawattórát értékesítettek, azaz 9,4 millió köbmétert. Ekkora volumenre az említett tavaly téli, februárban bekövetkezett (egyébként egyetlen) fagyhullám óta nem volt példa.
A Bukarestben kereskedett földgáz azonnali árai masszívan emelkedtek az elmúlt héten – ahogy gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan – a hőmérséklet lehűlése miatt. Az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy az eddigi egyhétnyi fagy után a hideg idő még legalább két hétig kitarthat.
a magyar irányból érkező gázimport strukturális sebezhetőséget jelent, mert ha az import megszűnik vagy drágul, ellátási válság alakulhat ki Romániában és Moldovában is.
Chisalita hangsúlyozza, hogy a biztonságot nem pusztán a források megléte, hanem azok valós idejű hozzáférhetősége adja, ezért szerinte komplexebb energetikai autonómiára van szükség.
Magyarország kifejezetten jó helyzetben van
A mandiner beszámolt róla, hogy Sebestyén Géza egy új térképet mutatott be arról a Facebook-oldalán, hogy az egyes országokban a lakosság mekkora része él túlzsúfolt otthonban. Vagyis olyan lakásban, ahol egyszerűen nincs elég tér az együtt élők számára.
„A szakemberek pontosan tudják, hogy a túlzsúfoltság az egyik legjobb indikátora a valódi anyagi szegénységnek, az életminőségnek és a társadalmi feszültségeknek. Nézzük most meg a volt keleti blokk országait! Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, mindenhol magasabb a túlzsúfolt lakásokban élők aránya.
— a szakember szerint ebben a mezőnyben Magyarország áll a legjobban. "Igen, Magyarországon a legalacsonyabb azok aránya, akik túlzsúfolt otthonban élnek” – állapította meg a közgazdász. Hozzátette: Lehet vitázni bérekről, árakról, inflációról, de a lakhatási túlzsúfoltság terén Magyarország régiós összevetésben kifejezetten jó pozícióban van”
Bolojan túl sokat fenyegetőzött már lemondással
Ilie Bolojan gyakran hivatkozott arra, hogy lemond, ha terveit nem tudja keresztülvinni. Elemzők szerint azonban ez a fenyegetés kezd kiüresedni. Pászkán Zsolt politikai elemző úgy fogalmazott:
A politikában a blöff csak ideig-óráig működik. Ha a miniszterelnök továbbra is ezzel játszik, és a körülmények nem kedveznek neki, könnyen arcvesztésbe torkollhat a helyzet.
A közvélemény-kutatások sem kedveznek a kormánynak: az Avangarde friss felmérése szerint az AUR 41 százalékkal vezetné a mezőnyt, míg a PSD 19, a PNL 13, az USR 12, az RMDSZ pedig 6 százalékon áll. A válaszadók háromnegyede úgy véli, Románia rossz irányba halad, és több mint fele csalódott a kormány teljesítményében.