Minden idők második legnagyobb költségvetési hiányával zárta Románia 2025-öt

A román központi költségvetés 46,03 milliárd lejes deficittel zárt 2025-ben, ez minden idők második legnagyobb értéke a 2024-es 152,72 milliárd lej után, miközben a GDP-arányos hiány 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent.
VG/MTI
2026.01.27, 13:45
Frissítve: 2026.01.27, 14:14

A központi költségvetés 146,03 milliárd lejes (mintegy 10 948 milliárd forint) deficittel zárta a 2025-ös évet – közölte kedden a bukaresti pénzügyminisztérium. Ez minden idők második legnagyobb értéke a 2024-es 152,72 milliárd lej mögött.

Palace,Of,The,Parliament,And,The,National,Flag,Of,Romania. Minden idők második legnagyobb költségvetési hiányával zárta Románia 2025-öt
Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

A GDP-arányos költségvetési hiány az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent. Ez meghaladja a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor várt 7,04 százalékot, azonban elmarad a büdzsé tavaly szeptemberi kiigazításakor prognosztizált 8,4 százaléktól.

A kormányzati bevételek 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre (mintegy 49 683 milliárd forint) emelkedtek, miközben a kiadások 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre (mintegy 60 630 milliárd forint) nőttek. Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt (mintegy 5676 milliárd forint) tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke.

„Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottságnál vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását” – nyilatkozta Alxandru Nazare pénzügyminiszter.

Augusztusban a Bolojan-kabinet adóemelést hajtott végre, többek között 2 százalékponttal emelve meg az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az ősz folyamán pedig költségcsökkentő megszorításokat léptetett életbe.

Rátette a kezét a román állam Klaus Iohannis nagyszebeni belvárosi házára – még pénzt is követelnek a volt elnöktől

A döntés új lendületet ad a kártérítési pernek és a vitatott vagyon körüli elszámolásnak. A román állam jogerősen megszerezte Klaus Iohannis volt államfő nagyszebeni ingatlanának teljes tulajdonjogát. A jogi procedúra azonban még nem ért véget.

