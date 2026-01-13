Erre se sokan számítottak: Romániához csatolnának egy 2,4 milliós országot, az elnök nem bír már ellenállni az oroszoknak – "Vele érhet véget az államunk történelme"

Sandu, akinek Európa-barát pártja tavaly szeptemberben új mandátumot szerzett, ismét a többségében román, kisebb részben pedig orosz ajkú, 2,4 millió lakosú Moldova belügyeibe való beavatkozással vádolta meg Oroszországot — közölte az MTI.

2025-ben a moldovai elnökválasztáson Maia Sandu nyert, így a független állam nem olvad Románia területébe a közeljövőben. / Fotó: JAAP ARRIENS

Moldovában erős az európaiság vágya

"Ha lenne egy referendum erről, akkor a Romániához való csatlakozásra szavaznék" — jelentette ki Alastair Campbell és Rory Stewart brit újságíróknak nyilatkozva vasárnap a The Rest is Politics című podcastban.

Álláspontját Sandu országának méreteivel és "az Oroszországgal szembeni ellenállás" szükségességével indokolta.

Nézzék meg, mi folyik Moldova körül manapság! Nézzék meg, mi van a világban! Olyan kis országnak, mint Moldova, egyre nehezebb túlélni demokráciaként, szuverén országként, valamint ellenállni Oroszországnak

— hangoztatta. Elismerte, hogy jelenleg Moldovában nincs többségi támogatottsága a Romániához való csatlakozásnak, ugyanakkor az Európai Unióhoz való csatlakozást az állampolgárok többsége támogatja, ezért "jóval valószerűbbnek" tartja az utóbbi utat.

A függetlenség illúziója és összeolvadás Románia területeivel

Igor Dodon volt elnök, az ellenzéki szocialisták vezetője erre úgy reagált: Sandu azért álmodozik Moldova és Románia egyesüléséről, hogy Moldova történelmének utolsó elnöke, aztán pedig egy új államalakulat vezetője lehessen.

Maia Sandu tényleg megszavazná a Romániával való egyesülést, mégpedig a lehető leghamarabb, legalább két okból. Először is abban a reményben, hogy megvalósul az álma, az új román állam elnökének lenni. Úgy véli, a románok naivak, és elfogadják majd őt. Másodszor már csak azért is szavazna az egyesülésre, hogy őt követően ne legyen más elnöke a Moldovai Köztársaságnak. Hogy éppen ő legyen az utolsó, hogy a moldovai állam története vele érjen véget

— hangoztatta a legnagyobb ellenzéki párt vezetője a Telegram-oldalán. Moldovában több párt is szorgalmazza a Romániával való egyesülést. Noha mintegy 1,5 millió moldovai román állampolgársággal is rendelkezik, a legfrissebb felmérések szerint a moldovaiak mindössze harmada támogatná az egyesülést Romániával.