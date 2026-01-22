Románia távol marad Trump Béketanácsától, a pénzre hivatkoznak, amit nem is kell megfizetni

Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs egymilliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez – közölte az Antena 3 helyi tévécsatorna csütörtöki adásában, forrásaira hivatkozva. Valójában azonban a pénzt, amely a lerombolt Gáza újraépítését szolgálná, nem is kell megfizetni azoknak, akik nem kívánnak három éven túl is tagok maradni.

Románia távol marad Trump Béketanácsától / Fotó: Jaap Arriens

Az információk szerint Románia az „elemző várakozás” állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte „a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését az ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében”. Ezenkívül az országnak nincs „pénzügyi alapja” a tanácshoz való csatlakozáshoz.

Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanácsról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.

A Béketanácsba való belépésre szóló meghívót számos külföldi vezetőnek elküldték, köztük Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a javaslatot vizsgálják.

Trump szándéka, hogy elnöke legyen ennek a nemzetközi szervnek, amely Izrael és a radikális palesztin mozgalom, a Hamász közötti megállapodásoknak megfelelően átveszi a Gázai övezet irányítását.

A Bloomberg ügynökség információi szerint az amerikai elnök csütörtökön, a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tervezi jóváhagyni a tanács hatáskörét és alapokmányát.

Románia mellett Magyarország is meghívást kapott

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, Orbán Viktor is kapott meghívást a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Gázai Béketanácsba, amelynek feladata a palesztin enklávé újjáépítésének felügyelete. A magyar miniszterelnök örömmel elfogadta a meghívást.

A Bloomberg által megismert, a tervezett testület alapító okiratának nevezett szövegtervezet szerint Donald Trump elnök lenne az első elnök, és ő döntene arról, kik kapnak meghívást a tagságra. A döntéseket többségi szavazással hoznák meg, minden jelen lévő tagállam egy szavazattal rendelkezne, ugyanakkor minden határozat az elnök jóváhagyásához lenne kötve.