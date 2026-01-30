A Roszatom vezérigazgatója szerint nem szakmai, hanem kizárólag politikai megfontolások állnak az orosz nukleáris fűtőanyag uniós importjának betiltására irányuló kezdeményezés mögött. Alekszej Lihacsov szerint egy ilyen lépés nemcsak az európai atomenergia-szektor gazdasági teljesítményét gyengítené, hanem a nukleáris és sugárbiztonságot is közvetlen kockázatnak tenné ki.

Vészjósló figyelmeztetést küldött a Roszatom vezére Európának: súlyos veszély leselkedik az atomerőműveire – „Remélem, hogy győz a józan ész” / Fotó: Sunshine Seeds

Lihacsov újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: az orosz nukleáris fűtőanyag kizárása „kétségtelenül csapást mérne” az európai atomerőművek gazdasági mutatóira. Ugyanakkor szerinte a pénzügyi következmények csak a probléma egyik részét jelentik, ennél sokkal súlyosabb következményekkel járhatna a biztonsági dimenzió figyelmen kívül hagyása.

A Roszatom vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a nukleáris fűtőanyag az atomenergia-termelés központi eleme, melytől közvetlenül függ az erőművek biztonságos működése. Megfogalmazása szerint

egy politikai alapú importtilalom „alapvető kockázatot jelentene a nukleáris és radiológiai biztonság szempontjából”.

Hozzátette: ezzel kapcsolatban nemcsak az orosz fél, hanem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség részéről is megfogalmazódtak aggályok.

Lihacsov szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az orosz termékekkel szembeni uniós korlátozások rendszerint kedvezőtlen gazdasági hatásokkal jártak. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió korábban már betiltotta az orosz metallurgiai termékek, műtrágyák és szénhidrogének importját, és ezek az intézkedések minden esetben érezhető terheket róttak az európai iparra és gazdaságra.

A Roszatom vezérigazgatója arra is kitért, hogy az orosz nukleáris fűtőanyag uniós tiltásának gondolata nem új keletű. Korábban több tagállam – elsősorban a balti országok – már felvetették egy ilyen lépés szükségességét, ám eddig nem született egységes döntés. Lihacsov úgy fogalmazott:

reméli, hogy „a józan ész felülkerekedik azon a törekvésen, hogy újabb és újabb szankciókat vezessenek be Oroszországgal szemben”.

Az európai atomenergia-szektor számos országban továbbra is jelentős mértékben támaszkodik az orosz technológiára és fűtőanyagra. Egy esetleges tiltás ezért nemcsak geopolitikai, hanem ellátásbiztonsági és gazdasági kérdéseket is felvet, melyek várhatóan komoly vitákat generálnak majd az Európai Unión belül.