Németország
Magyarország
Ryanair

A Ryanair betesz a csúnya németeknek, Magyarországot most imádja Michael O’Leary – nem kell hasra esni, könyörtelen dolgok vannak a háttérben

Európa légi közlekedési térképe látványosan átrajzolódik, és nem minden ország jár jól az új vonalakkal. A Ryanair most olyan döntéseket hozott, amelyek mögött jóval több van puszta menetrend-módosításnál. Egyes piacok keményen megérzik a változást, míg máshol váratlanul felértékelődik a szerepük. A következmények nemcsak az utasokat, hanem a kormányokat is elgondolkodtathatják.
Ballagó Dániel
2026.01.05., 15:40

Látványos és szokatlanul kemény lépéseket tett idén Európa legnagyobb fapados légitársasága. A Ryanair 2025–2026-ra több nagy európai piacon is jelentős járatcsökkentést jelentett be, ám ezek közül messze Németország kapta a legnagyobb pofont. A társaság 24 németországi útvonalat szüntet meg, közel 800 ezer ülőhelyet kivonva a piacról, olyan nagy reptereket is érintve, mint Berlin, Hamburg vagy Köln. A döntést a cég nem kertelte el: szerintük a magas repülési adók, a drága légi forgalmi irányítás és a növekvő repülőtéri díjak miatt Németországban egyszerűen nem működik tovább az alacsony költségű modell.

Ryanair
A Ryanair kemény lépései új helyzetet teremtenek Európa egén / Fotó: NurPhoto via AFP

Ryanair kontra Németország: amikor nem jön ki a matek

A Ryanair kommunikációja ezúttal nyíltan politikai élű.

A vállalat azt üzeni, hogy nem a kereslet hiánya miatt vonul vissza, hanem azért, mert az állami és hatósági terhek olyan szintre emelkedtek, amelyek mellett már nem lehet olcsó jegyeket kínálni nyereségesen.

Ez a fajta „büntető kivonulás” nem új eszköz a fapadosnál, de Németország esetében most különösen látványos formát öltött.

Magyarország mint ellenpélda

A kontraszt kedvéért a Ryanair több alkalommal is megnevezte azokat az országokat, ahol viszont szívesen növeli a jelenlétét, ezek között rendre felbukkan Magyarország is. Ennek oka prózai:

a magyar kormány eltörölte a repülési adót, a budapesti repülőtér pedig regionális összevetésben versenyképes díjakkal dolgozik. A légitársaság szemszögéből ez kiszámíthatóbb költségkörnyezetet jelent, ami lehetővé teszi az alacsony jegyárakat és a stabil nyereséget egyszerre.

A Ryanair logikája kíméletlen, de következetes: nem országokhoz, hanem számokhoz lojális. A gépek oda repülnek, ahol az egy utasra jutó költség alacsony, és onnan tűnnek el, ahol az állam túl sokat vesz ki a rendszerből.

Hol vág, hol bővít a Ryanair?

A mostani döntések nem általános visszavonulást jelentenek, hanem tudatos kapacitásátrendezést Európában:

  • Németországban 24 útvonal megszűnik, mintegy 800 ezer ülőhely eltűnik
  • Franciaországban és Belgiumban adóemelések miatt további járatcsökkentések jönnek
  • Spanyolországban több regionális repülőtérről kivonul a társaság
  • Közép- és Kelet-Európában, köztük Magyarországon, a Ryanair növekedési lehetőséget lát

Üzenet a döntéshozóknak

A történet tanulsága túlmutat egyetlen légitársaságon. A repülés ma már rendkívül mobil iparág: a kapacitás gyorsan mozgatható, az országok pedig versenyeznek az utasokért és a járatokért, a Ryanair pedig most világosan jelezte, hogy ebben a versenyben kiket jutalmaz és kiket büntet. Magyarország rövid távon a nyertesek közé tartozik, de a német példa azt is megmutatja: a fapadosok kegye nem örök, csak addig tart, amíg a matek kijön.

5 perc
havazás

