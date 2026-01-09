Deviza
Ha drágának gondoltuk az iPhone-t, nézzük meg, milyen csúcstelefont dob piacra a Samsung

A Samsung következő csúcskészüléke körül egyre több kérdés merül fel a bemutató időzítése és az árazás kapcsán. A kiszivárgott információk szerint a premier későbbre tolódhat, miközben a költségoldali nyomás a végfelhasználói árakon is nyomot hagyhat. A Galaxy S26 Ultra esetében ez különösen érzékeny pont, mivel a prémium szegmensben az árképzés közvetlenül befolyásolja a piaci pozíciót, az Apple pedig ezt pillanatok alatt kihasználhatja.
Gergely Máté
2026.01.09, 09:11
Frissítve: 2026.01.09, 09:19

A legfrissebb iparági értesülések alapján egyre világosabban rajzolódik ki, hogy a Samsung következő csúcskészüléke, a Galaxy S26 Ultra nemcsak később érkezhet, mint elődje, hanem az árazása is új szintre léphet. Ami még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy a jelenlegi becslések alapján a Samsung nincs olyan helyzetbe, hogy az új iPhone-ok fölé lőjje be az árazást, ugyanis egyelőre úgy néz ki, hogy az Apple rendesen lekörözi a koreai márkát.

Az új Samsung csúcstelefon drágább lehet minden eddigi iPhone-nál – a Galaxy S26 Ultra veszélyes árkategóriát fog megközelíteni
Az új Samsung csúcstelefon drágább lehet minden eddigi iPhone-nál – a Galaxy S26 Ultra veszélyes árkategóriát fog megközelíteni / Fotó: Anadolu via AFP

A megbízható szivárogtatások szerint a Samsung február 25-én tarthatja meg a Galaxy S26 Unpacked bemutatót, melyen hivatalosan is leleplezik az új szériát. A bolti megjelenés pontos időpontja ugyanakkor továbbra sem ismert, ám a vállalat elmúlt évekbeli gyakorlata alapján a bemutatót követő 14-16 napos időablak tűnik reálisnak. Ez alapján a Galaxy S26 modellek – köztük a csúcskategóriás Ultra is – várhatóan március közepén kerülhetnek a boltokba, ami enyhe csúszást jelentene a korábbi generációkhoz képest.

Az időzítésnél azonban talán még nagyobb figyelmet kap az árazás kérdése. A Samsung felső vezetése a közelmúltban több alkalommal is jelezte, hogy a globális memóriachip-hiány és az ezzel járó költségnövekedés alól az okostelefonos üzletág sem kivétel. A dél-koreai sajtóban megjelent információk szerint egyelőre nincs végleges döntés a Galaxy S26 széria áráról: az egyik forgatókönyv szerint a Samsung akár a Galaxy S25 árszintjét is tarthatná, míg más értesülések modellenként 44-88 ezer vonos áremelés lehetőségéről szólnak. Ez dollárban nagyjából 30-50 dolláros, forintban körülbelül 10-20 ezer forintos drágulást jelentene készülékenként.

Ha ezt a sávot a csúcsváltozatra vetítjük, jól kirajzolódik a lélektani határ. A Galaxy S25 Ultra az Egyesült Államokban 1299 dolláros listaárról indult, 

egy 30-50 dolláros emelés pedig 1330-1350 dollár közé tolhatná a Galaxy S26 Ultra nyitóárát. 

Ez már veszélyesen közel van az 1399 dolláros lélektani küszöbhöz, melyet a gyártók hagyományosan csak óvatosan lépnek át, míg az 1499 dolláros szintet sokan már egy teljesen új ársávként értelmezik. A jelenlegi információk alapján a Samsung még nem lépné át ezt a felső határt, de érezhetően közelebb vinné hozzá az Ultra modellt.

Annyira nem ússza meg a Samsung az árnövekedést, hogy az S26 Ultra drágább lehet az új iPhone Pro Maxnál / Fotó: FIRDOUS NAZIR

Drágább lehet az S26 Ultra, mint az iPhone 17 Pro Max?

Mindez azonban nemcsak költségoldali, hanem piaci szempontból is kényes kérdés. A jelenlegi becslések alapján a Samsung nincs olyan helyzetben, hogy tartósan az új Apple csúcsmodelljei fölé lője be az árazását. A legfrissebb globális adatok szerint az iPhone-eladások jelenleg meghaladják a Samsung okostelefon-értékesítését, vagyis az Apple összességében lekörözi koreai riválisát darabszámban.

Jelenlegi elemzői becslések szerint 2025-ben az Apple iPhone-eladások meghaladták a Samsungét, ami azt jelentené, hogy először több mint egy évtized után az Apple lesz a világ legnagyobb mobiltelefon-gyártója (iPhone-eladások terén). 

  • Az Apple piaci részesedése a teljes 2025-ös évre akár 19,4 százalék is lehet, 
  • míg a Samsung részesedése várhatóan 18,7 százalék körül alakul

– vagyis most az iPhone-okból szállítanak többet globálisan. Egy ilyen piaci helyzetben az agresszív árazás komoly kockázatot jelentene, különösen a prémium szegmensben, ahol a vásárlók könnyebben váltanak márkát.

Ez azért is fontos, mert az Apple következő csúcskészüléke, az iPhone Pro Max aktuális generációja az amerikai piacon jellemzően 1199 dollárról indul. 

Amennyiben a Galaxy S26 Ultra valóban 1330-1350 dolláros sávban jelenne meg, az akár 130-150 dolláros különbséget is jelenthetne a két zászlóshajó között. 

Ez már olyan eltérés, mely a tényleges keresletre is hatással lehetne a jelenlegi árérzékeny környezetben. Az árazási bizonytalanság ráadásul a promóciókat is érintheti: a Samsung az elmúlt években kifejezetten agresszív előrendelési ajánlatokkal – például ingyenes tárhelyduplázással, jóváírásokkal és kedvező beszámítási konstrukciókkal – támogatta a csúcsmobilok értékesítését. A memóriaárak elszállása miatt azonban ezek a kedvezmények most veszélybe kerülhetnek, ami tovább növelheti az effektív belépési árat.

A Samsung számára a következő hónapok egyik kulcskérdése az lesz, hogy miként tud egyensúlyt találni az emelkedő költségek, a versenytárs Apple erősödő piaci pozíciója és a vásárlók egyre óvatosabb költési hajlandósága között.

Egy bestia lesz a Samsung Galaxy S26 Ultra

A Samsung Galaxy S26 Ultra világszerte a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 processzorával érkezik, nem pedig Samsung saját Exynos lapkájával. Ez a döntés a teljesítmény és a hőkezelés szempontjából erős üzenet a prémium szegmens felé, és az árazásra is hatással lehet. Az újdonságok közé tartozik a 60 wattos vezetékes töltés és a gyorsabb vezeték nélküli töltés, ami érdemi előrelépés az elődhöz képest. A hangsúly ugyanakkor egyre inkább a mobilos mesterséges intelligenciára helyeződik, ahol a helyben végzett feldolgozás kulcsszerepet kap. A kiszivárgott adatok alapján a Galaxy S26 Ultra egyértelműen az Apple legújabb iPhone-modelljeinek kíván komoly versenytársa lenni, még akkor is, ha mindez várhatóan magasabb árazással párosul.

