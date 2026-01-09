Ha drágának gondoltuk az iPhone-t, nézzük meg, milyen csúcstelefont dob piacra a Samsung

A legfrissebb iparági értesülések alapján egyre világosabban rajzolódik ki, hogy a Samsung következő csúcskészüléke, a Galaxy S26 Ultra nemcsak később érkezhet, mint elődje, hanem az árazása is új szintre léphet. Ami még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy a jelenlegi becslések alapján a Samsung nincs olyan helyzetbe, hogy az új iPhone-ok fölé lőjje be az árazást, ugyanis egyelőre úgy néz ki, hogy az Apple rendesen lekörözi a koreai márkát.

Az új Samsung csúcstelefon drágább lehet minden eddigi iPhone-nál – a Galaxy S26 Ultra veszélyes árkategóriát fog megközelíteni / Fotó: Anadolu via AFP

A megbízható szivárogtatások szerint a Samsung február 25-én tarthatja meg a Galaxy S26 Unpacked bemutatót, melyen hivatalosan is leleplezik az új szériát. A bolti megjelenés pontos időpontja ugyanakkor továbbra sem ismert, ám a vállalat elmúlt évekbeli gyakorlata alapján a bemutatót követő 14-16 napos időablak tűnik reálisnak. Ez alapján a Galaxy S26 modellek – köztük a csúcskategóriás Ultra is – várhatóan március közepén kerülhetnek a boltokba, ami enyhe csúszást jelentene a korábbi generációkhoz képest.

Az időzítésnél azonban talán még nagyobb figyelmet kap az árazás kérdése. A Samsung felső vezetése a közelmúltban több alkalommal is jelezte, hogy a globális memóriachip-hiány és az ezzel járó költségnövekedés alól az okostelefonos üzletág sem kivétel. A dél-koreai sajtóban megjelent információk szerint egyelőre nincs végleges döntés a Galaxy S26 széria áráról: az egyik forgatókönyv szerint a Samsung akár a Galaxy S25 árszintjét is tarthatná, míg más értesülések modellenként 44-88 ezer vonos áremelés lehetőségéről szólnak. Ez dollárban nagyjából 30-50 dolláros, forintban körülbelül 10-20 ezer forintos drágulást jelentene készülékenként.

Ha ezt a sávot a csúcsváltozatra vetítjük, jól kirajzolódik a lélektani határ. A Galaxy S25 Ultra az Egyesült Államokban 1299 dolláros listaárról indult,

egy 30-50 dolláros emelés pedig 1330-1350 dollár közé tolhatná a Galaxy S26 Ultra nyitóárát.

Ez már veszélyesen közel van az 1399 dolláros lélektani küszöbhöz, melyet a gyártók hagyományosan csak óvatosan lépnek át, míg az 1499 dolláros szintet sokan már egy teljesen új ársávként értelmezik. A jelenlegi információk alapján a Samsung még nem lépné át ezt a felső határt, de érezhetően közelebb vinné hozzá az Ultra modellt.