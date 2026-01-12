Mobilok: elvesztette piacvezető helyét tavaly a Samsung, holott globálisan is nőttek az eladások
Tavaly 2 százalékkal nőtt az okostelefonok globális eladása, különösen a feltörekvő országok megnövekedett keresletének hatására – írja a Counterpoint Research piackutató cég a honlapján hétfőn közzétett jelentésben. A Samsung elveszítette piacvezető szerepét.
Az Apple a 2024. évi másodikról tavaly az első helyre lépett előre. Húszszázalékos részesedéssel piacvezetővé vált az új iPhone 17-es sorozatú készülékeinek erős eladásai, valamint a feltörekvő piacokon megmutatkozó növekvő kereslet hatására.
A második helyre csúszott vissza a dél-koreai Samsung Electronics, részesedése a globális okostelefon-piacon tavaly 19 százalék volt.
A kínai Xiaomi megtartotta harmadik helyét 13 százalékos részesedésével.
Kevesebb okostelefon kelhet el az idén, az olcsó készülékekből fogyhat a legkevesebb
Tarun Pathak, a Counterpoint kutatási igazgatója azzal számol, hogy idén csökkenhetnek az okostelefon-eladások a csiphiány és az emelkedő árak miatt, miközben a csipgyártók az AI-adatközpontokba szükséges komponensekre fókuszálják kapacitásaikat, háttérbe szorítva a mobiltelefonokat. „A globális okostelefon-piac 2026-ban várhatóan lassulni fog a DRAM- és NAND-hiány, valamint az alkatrészköltségek emelkedése miatt, mivel a csipgyártók az okostelefonok helyett az MI-adatközpontokat részesítik előnyben. Az okostelefonok áremelése már meg is jelent a piacon. Ebben a környezetben 3 százalékkal csökkentettük a 2026-ra vonatkozó szállítási előrejelzésünket.”
Bár az ellátás szűkössége visszafogja a kiszállításokat, az Apple és a Samsung várhatóan ellenállóbb marad az erősebb ellátási láncaiknak és prémium piaci pozíciójuknak köszönhetően, míg az alacsonyabb árkategóriára koncentráló kínai gyártóknak nehezebb lesz a dolguk.
Alig kezdték el árusítani, már látszott, hogy az Apple iPhone 17 nagy dobás
A Counterpoint Research már novemberben arról írt, hogy az Apple 2025-ben 14 év után először lekörözheti a Samsungot. A kutatóintézet akkor arra számított, hogy
- az Apple 2025-ben várhatóan 243 millió iPhone-t,
- a Samsung pedig 235 millió telefont szállít a kiskereskedőknek.
- Ennek alapján az Apple részesedése 19,4 százalék,
- a Samsungé pedig 18,7 százalék lehet a globális okostelefon-piacon.
A „szállítások” azt jelzik, hány készüléket küldenek a gyártók a kiskereskedőknek, azaz ezek nem egyenlők a tényleges eladásokkal, ugyanakkor jól mutatják a keresletet és a gyártók értékesítési várakozásait.
Az iPhone 17 széria és (ideértve az iPhone Airt is) az első négy hétben 12 százalékkal jobban fogyott az Egyesült Államokban, mint az iPhone 16 sorozat (az iPhone 16e nélkül). Az amerikai cég kulcsfontosságú kínai piacán ugyanebben az időszakban 18 százalékkal voltak magasabbak az új termékeinek eladásai az előző generációéhoz képest.
Ezenkívül az Apple sikeréhez más körülmények is hozzájárultak, mint korábbi cikkünkből kiderül, például a gyengébb amerikai dollár és a kedvező gazdasági kilátások.
