Amerika nem ismert kegyelmet, lecsapott Ukrajnára, Zelenszkij tehetetlen: nem adják oda Biden 250 millió dolláros segélyét a gázra

Továbbra sem jutott el Ukrajnába mintegy 250 millió dollárnyi még Biden idején jóváhagyott amerikai támogatás, miközben az ország az egyik legnehezebb téli időszakát éli át az orosz támadások miatt megrongált energiarendszerrel. A források kifizetése az Egyesült Államokban rekedt meg, miután az új amerikai adminisztráció felülvizsgálat alá vonta az Ukrajnának szánt segélyeket.

Trumpék felülvizsgálják az Ukrajnának szánt amerikai segélyt /Fotó: AFP

A Reutersnek nyilatkozó amerikai és ukrán tisztviselők szerint a segélyeket eredetileg az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén, a USAID keresztül kívánták volna eljuttatni Ukrajnába. A pénz célja a források szerint a cseppfolyósított földgáz importjának támogatása, valamint az orosz támadásokban megsérült energetikai létesítmények helyreállítása lett volna.

Ugyanakkor a Fehér Ház Költségvetési Hivatala (OMB) vitatja ezt az értelmezést. Az OMB álláspontja szerint az összeg nem volt kifejezetten energetikai célra elkülönítve, hanem egy szélesebb gazdasági csomag részeként szerepelt, amely Ukrajna kritikus ásványkincs-szektorát is érinthette volna. Ez a nézetkülönbség az egyik oka annak, hogy a támogatás sorsa bizonytalanná vált.

Korrupció gyanúja is felmerült a segélyek körül

A Reuters beszámolója szerint a kifizetések elmaradása több tényező együttes következménye. Az amerikai adminisztráción belül vita alakult ki arról, hogy a USAID feladatainak átszervezése után melyik intézmény jogosult a pénzek folyósítására. Egyes tisztviselők szerint a külügyminisztériumnak kellene átvennie ezt a szerepet, míg mások az amerikai fejlesztési finanszírozási intézményt tartják illetékesnek.

Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció átfogó felülvizsgálatot rendelt el az Ukrajnának szánt támogatások esetében. Az OMB több amerikai forrás szerint korrupciós és elszámolási aggályokra hivatkozott, és azt állította, hogy a korábbi években folyósított segélyek egy részének felhasználása nem volt

teljes körűen nyomon követhető, több millió dollár „eltűnésének” gyanúja is felmerült.

A Reuters hangsúlyozza: a támogatások késlekedése nem közvetlen politikai nyomásgyakorlás Ukrajnával szemben. Ugyanakkor a lépés része annak a politikai döntésnek, amelynek keretében a Donald Trump vezette adminisztráció teljes körűen felülvizsgálja az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyeket.