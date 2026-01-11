Kiderült, melyik európai luxushotelben forgatják a sikersorozat következő évadát: már most dörzsölheti a tenyerét a kastélyszálló – több millió forint egy éjszaka

Miközben Mike White még mindig az HBO egyik sikersorozatán, a Fehér Lótusz 4. évadának írásán dolgozik, a Variety megtudta, hogy a nagy sikerű antológiát egy 19. századi palotából átalakított luxushotelben, a Chateau de La Messardiere-ben forgatják Saint-Tropez-ban, a Cote d’Azurön.

Csodás panoráma nyílik a luxusszállóból, amely helyszínt ad majd a sorozatnak / Fotó: Hemis via AFP

A 13 hektáros területen, esernyőfenyők, ciprusfák és jázminok között fekvő Chateau de La Messardiere az Airelles Collection része, amely egy ötcsillagos szállodacsoport, és Stephane Courbit tulajdonában van, aki egyben a Banijay Group alapítója és elnöke is. Az HBO egyelőre nem kommentálta az értesülést.

A luxushotel lakosztályai éjszakánként 5000 dollár – mintegy 1,9 millió forint – és 20 ezer dollár – 7,7 millió forint – között mozognak, a szállodában pedig wellnessrészleg, Rolls-Royce-transzferrel elérhető strand, éttermek, sportlehetőségek és gyermektábor is található.

A Variety értesülései szerint a negyedik évad forgatása április végén kezdődik és október végéig tart. A többi évadhoz hasonlóan ez sem forgatható teljes egészében egyetlen helyszínen, mivel White aprólékosan kidolgozza az egyedi háttereket, amelyek különböző helyszíneket ötvöznek. Ennek megfelelően a Chateau de La Messardiere az HBO produkciójának otthont adó helyek egyike. A történet a francia Riviérán bontakozik ki, néhány jelenetet pedig egy párizsi szállodában is felvesznek.

A cselekmény továbbra is titokban marad – azon kívül, hogy az HBO megerősítette, hogy ismét egy hétig követni fogja a szálloda vendégeinek és alkalmazottainak egy csoportját –, de források szerint

a cannes-i filmfesztivál is szerepet játszhat a történetben.

Tekintettel arra, hogy a sorozat a május 13. és 26. között megrendezésre kerülő fesztivál alatt a Riviérán fog forogni, ez mindenképpen hihetőnek tűnik.

A negyedik évad szereplőválogatása folyamatban van, számos francia színész jelentkezett már a meghallgatásra. Ahogy a Variety a múlt hónapban beszámolt róla, Alexander Ludwig (Earth Abides, Vikings) és AJ Michalka (The Goldbergs, Super 8) az első új szereplők, akiket bejelentettek a sorozathoz. Eddig csak három szereplő szerepelt egynél több évadban:

Jennifer Coolidge, aki Tanya McQuoidot alakította az első és második évadban

Natasha Rothwell, aki Belinda Lindsey-t alakította az első és harmadik évadban

és Jon Gries, aki mindhárom évadban Greg Huntot alakította.

A Thaiföldön játszódó harmadik évad, amelyben olyan színészek szerepeltek, mint Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Sam Rockwell, Jason Isaacs, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Sam Nivola és Patrick Schwarzenegger, nyolc Emmy-jelölést kapott színészi kategóriában. A Fehér Lótusz executive producerei White, David Bernad és Mark Kamine.