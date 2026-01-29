Felemás negyedévet zárt a Starbucks: nőtt a forgalom és a bevétel, de csökkent a profit
A Starbucks, a világ legnagyobb kávéházlánca a vártnál nagyobb bevételt és az elemzői várakozásoknál kisebb nyereséget ért el a 2025. december 28-án záródott első üzleti negyedévben.
Az amerikai vállalat eredménybeszámolója szerint a negyedévben az adózott eredménye 293,3 millió dollár, részvényenként 0,26 dollár volt az előző üzleti év azonos időszakában elért 780,8 millió dollár, részvényenként 0,69 dollár után. Az egyszeri tételek nélküli részvényarányos eredmény az egy évvel korábbi 0,69 dollár után 0,56 dollár volt, ezzel kissé elmaradt az elemzők által várt 0,59 dollártól.
A cég negyedéves árbevétele ugyanakkor éves szinten 5,5 százalékkal, 9,915 milliárd dollárra emelkedett, ezzel meghaladta a 9,67 milliárd dolláros elemzői várakozásokat. Összehasonlítható alapon 4 százalékkal bővültek a globális eladások éves szinten, felülmúlva az elemzők által várt 2,3 százalékos növekedést. A kávéházlánc észak-amerikai összehasonlítható eladásai szintén 4 százalékkal nőttek.
Kínában, második legnagyobb piacán ugyancsak erős negyedévet zárt a Starbucks: a legalább 13 hónapja nyitva tartó kávézók eladásai 7 százalékkal nőttek éves összevetésben. A vállalat az első üzleti negyedévben világszerte 128 új kávézót nyitott, ezzel kávéházainak száma 41 118-ra emelkedett.
A Starbucks egyúttal közzétette a folyó 2026-os pénzügyi évre vonatkozó kilátásait: eszerint 2,15 és 2,40 dollár közötti korrigált egy részvényre jutó nyereségre, valamint globálisan és az Egyesült Államokban egyaránt legalább 3 százalékos összehasonlítható értékesítési növekedésre számít.
