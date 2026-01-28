Máris figyelmeztetést kapott a legrégibb magyar autógyár onnan, ahonnan Ursula von der Leyen csak most tette ki a lábát
Egyre kisebb a világ. A Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény sarkában kedden Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Újdelhiben írt alá újabbat, és alig tette ki a lábát az indiai Mumbaiból, máris megérkezett az első figyelmeztetés az új lépés Magyarországot érintő, eddig azonosított legnagyobb kockázatával összefüggésben.
Mumbai az Indiai Nemzeti Tőzsde székhelye. Az esemény, amelyről első ránézésre nem fogjuk tudni, miért is érint bennünket: Zuhant a Maruti Suzuki vállalat részvénye. Azonnal elmagyarázzuk.
A névből már sejthetjük, hogy a Suzuki magyar leányvállalata lehet az érintett: ez a legrégibb nagy magyar autógyár, itthon a legnépszerűbb, minden kilencedik eladott autó náluk készül. Egyben Magyarország egyik legnagyobb exportőre, amelynek fő külföldi piaca Európa, de a világ több mint száz országába szállítanak, még több helyre, mint hatalmas indiai testvérük.
De hogy érinti a Magyar Suzukit, ha esik a Maruti Suzuki árfolyama?
Suzuki: sajátos helyzet állt elő Indiában, és Ursula von der Leyen egyezménye csavart vihet be
A rövid válasz a kérdésre: sehogy. A kicsit hosszabb: ha megnézzük az okát, és mellé tesszük Ursula von der Leyen új egyezményét, lehet hogy nagyon is.
A Maruti Suzuki India Ltd. részvényei több mint 5 százalékot estek Mumbaiban, aztán megfelezték ugyan a napi veszteséget, de a vállalat negyedéves eredményei még így is látható nyomot hagytak. Az utóbbi öt évben még így is több mint megduplázódott az árfolyama a cégnek, amely India piacvezető autógyártója, amint a Suzuki magyar leánya is, csak még jobban:
tízből négy autót ők adnak el Indiában.
(A méretekről: a Maruti Suzuki több mint kétmillió autót gyárt évente, majdnem a hússzorosát a Magyar Suzuki termelésének, de az utóbbitól eltérően a javát belföldön adja el – most még.)
A szerdai zuhanás kiváltója: a vállalat bevétele ugyan 29 százalékkal, nettó nyeresége 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit – írja a Bloomberg –, csakhogy mindez a sok jó elmarad attól, amit az elemzők reméltek.
Az alaphelyzet pedig az, hogy az indiai autógyártókkal – főleg a kis autók piacán – hasonló történik, mint a kínai gigászokkal: olyan hatalmas árverseny alakult ki, ami már kihat a gyártók eredményeire is. A hatás is hasonló: a gyártók megindulnak külföldre, a kínaiak esetben a beözönlés kezdetét már tapasztalhattuk is az Európai Unióban.
Ebben a helyzetben ütött be, hogy az EU függetlenségének zászlaját lengetve Ursula von der Leyen két héten belül két szabadkereskedelmi egyezményt írt alá, és közülük nem csak a Mercosur érinti az autók áramlását, hanem az indiai is.
Egyelőre inkább kérdések merültek fel, mint konkrét veszélyek, de a Magyar Suzuki érintetté válhat
Egyelőre nem merült fel, mint a Mercosur kapcsán, hogy az indiai egyezményt Von der Leyen bizottsága az európai szintű és a nemzeti törvényhozásokat megkerülve gyorsítottan érvénybe helyezi. A ratifikációs folyamat eltarthat akár egy évig is vagy tovább, alkudozások-ellenkezések nehezíthetik, ráadásul nagyon sok fontos részlet nem ismert még, de amit már tudunk, ad okot aggodalomra.
Bejelentették, hogy India a következő években évi 250 ezer európai autó számára csökkentené vámjait, a Bloomberg pedig azt tudta meg, hogy India 625 ezer autóra kap cserébe importkedvezményeket. Nagyon fontosak a nem ismert részletek, például az, hogy milyen fajta autókra pontosan mikor, mekkora kedvezmény válik érvényessé.
Az egyezmény tehát rengeteg bizonytalanságot teremtett első lépcsőben, ami bizonyos, az a kockázat – nekünk magyaroknak is, ha netán azt hinnénk, India nagyon messze van.
A Magyar Suzuki azért válhat érintetté, mert a csoport Indiában sokkal olcsóbban értékesíti autóit. Ha ezek könnyítetten bejuthatnak az európai piacra,
előfordulhat, hogy legalább bizonyos márkákat érdemesebb lesz onnan behozni, mint nálunk gyártani.
Megkérdeztük már kedden erről a Magyar Suzukit, választ egyelőre nem kaptunk, ami érthető: rengeteg a tisztázatlan körülmény, és bizonyosan többéves folyamatról van szó.
Ursula von der Leyen újabb lépésének tehát az lehet a következménye, hogy a kínai autók gyorsuló beáramlása mellett még az indiaiakat is ráengedik az európai piacra. Nem véletlen, hogy az egyezmény aláírásakor erről a szektorról nem beszélt az elnök és az európai vezetők sem.
Amint egyébként a Mercosur-egyezmény kapcsán sem, amelytől nyílt titok, hogy az európai, főleg a német autók Latin-Amerikába áramlását várják, ugyanolyan kétséges kimenetellel, mint az indiai esetben. Ha a terv megvalósul, első ránézésre és első lépcsőben az indiaiak számára az európai autók közül a drágák válhatnak olcsóbbá, az európaiak számára pedig az olcsóbb kategóriák. Amíg az indiaiak ki nem tanulják, hogy állítsanak elő és adjanak el csúcskategóriákat olcsóbban: a kínaiak már megteszik.
Amíg nem tisztul a kép, nekünk magyaroknak a tanulság az marad: barátkozzunk meg azzal, hogy mostantól figyelnünk kell az indiai tőzsdét is. Az európaiaknak, hogy megint kaptak egy papírt, ami állítólag a javukat szolgálja, de egyáltalán nem biztos, hogy javítja a megrendült európai versenyképességet.