Máris figyelmeztetést kapott a legrégibb magyar autógyár onnan, ahonnan Ursula von der Leyen csak most tette ki a lábát

Egyre kisebb a világ. A Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény sarkában kedden Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Újdelhiben írt alá újabbat, és alig tette ki a lábát az indiai Mumbaiból, máris megérkezett az első figyelmeztetés az új lépés Magyarországot érintő, eddig azonosított legnagyobb kockázatával összefüggésben.

A Suzuki érintettje lehet a diadalmenetnek, de még nem tudhatjuk pontosan, ki kapja a diadémot, és ki a korbácsot / Fotó: AFP

Mumbai az Indiai Nemzeti Tőzsde székhelye. Az esemény, amelyről első ránézésre nem fogjuk tudni, miért is érint bennünket: Zuhant a Maruti Suzuki vállalat részvénye. Azonnal elmagyarázzuk.

A névből már sejthetjük, hogy a Suzuki magyar leányvállalata lehet az érintett: ez a legrégibb nagy magyar autógyár, itthon a legnépszerűbb, minden kilencedik eladott autó náluk készül. Egyben Magyarország egyik legnagyobb exportőre, amelynek fő külföldi piaca Európa, de a világ több mint száz országába szállítanak, még több helyre, mint hatalmas indiai testvérük.

De hogy érinti a Magyar Suzukit, ha esik a Maruti Suzuki árfolyama?

Suzuki: sajátos helyzet állt elő Indiában, és Ursula von der Leyen egyezménye csavart vihet be

A rövid válasz a kérdésre: sehogy. A kicsit hosszabb: ha megnézzük az okát, és mellé tesszük Ursula von der Leyen új egyezményét, lehet hogy nagyon is.

A Maruti Suzuki India Ltd. részvényei több mint 5 százalékot estek Mumbaiban, aztán megfelezték ugyan a napi veszteséget, de a vállalat negyedéves eredményei még így is látható nyomot hagytak. Az utóbbi öt évben még így is több mint megduplázódott az árfolyama a cégnek, amely India piacvezető autógyártója, amint a Suzuki magyar leánya is, csak még jobban:

tízből négy autót ők adnak el Indiában.

(A méretekről: a Maruti Suzuki több mint kétmillió autót gyárt évente, majdnem a hússzorosát a Magyar Suzuki termelésének, de az utóbbitól eltérően a javát belföldön adja el – most még.)

A szerdai zuhanás kiváltója: a vállalat bevétele ugyan 29 százalékkal, nettó nyeresége 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit – írja a Bloomberg –, csakhogy mindez a sok jó elmarad attól, amit az elemzők reméltek.