Váratlan: leállt a világ legnagyobb építkezése, még sincs elég pénze rá az olajhatalomnak – videón az 50 milliárd dolláros Mukáb

Szaúd-Arábia felfüggesztette a Rijád belvárosában, annak is a fejlesztési központjába tervezett hatalmas kocka alakú felhőkarcoló építését, miközben újraértékeli a projekt finanszírozását és megvalósíthatóságát. A főváros New Murabba fejlesztési projektjének központjában álló Mukáb a legújabb fantasztikus gigaprojekt, amely Szaúd-Arábia futurisztikus jövőképéhez kapcsolódik. Azonban a beruházást leállították, miután az arab királyság 925 milliárd dolláros állami befektetési alapja visszafogta ambícióit.

Szaúd-Arábia leállította a Mukáb építését / Fotó: New Murabba Project

A Reuters értesülései szerint Szaúd-Arábia a Mohamed bin Szalmán koronaherceg Vision 2030 programját meghatározó futurisztikus projektekre – mint például a Neom város The Line (A Vonal) beruházása vagy a rijádi Új Murabba –, fordított kiadásait inkább olyan kezdeményezésekre fordítja, amelyek sürgetőbbnek és potenciálisan jövedelmezőbbnek tűnnek.

A hírügynökség értesülései szerint a jelenleg fókuszban álló projektek között szerepel a 2030-as világkiállítás és a 2034-es labdarúgó-világbajnokság infrastruktúrája, a 60 milliárd dolláros, hatalmas Dirija kulturális zóna és a Kiddija turisztikai megaprojekt. A prioritásváltozás a növekvő fiskális nyomást is tükrözi, ami annak a következménye, hogy az olajárak jóval a várt szint alatt maradnak.

A Mukábot egy 400-szor 400 méteres fémkockaként tervezték, amelyben egy mesterséges intelligenciával működő óriási kupola található, amelyet a látogatók egy több mint 300 méter magas zikkuratból – vagy teraszos szerkezetből – figyelhetnek meg.

„Amikor belépsz a Mukábba, egy másik világba lépsz. Megpróbálni megoldani valamit, ami ma még nem létezik, az elég nagy kihívás” – mondta Michael Dyke vezérigazgató egy decemberi rijádi konferencián, elismerve a projekt megvalósításának nehézségeit.

Gigantikus tervei vannak a szaúdi kormánynak

Most az Új Murabba projekt jövője bizonytalanná vált, miután a munkálatokat felfüggesztették. Azonban a tervekkel tisztában lévő források szerint a környező ingatlanok fejlesztése folytatódik.

A szaúdi állami befektetési alap, a szaúdi kormány és a Új Murabba projekt képviselői sem reagáltak a Reuters kommentárkérésre.