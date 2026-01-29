Hogy lesz egy orosz gigabankból technológiai óriás? - részletek a Szberbank különös bevásárlásáról

Oroszország erősíti gazdasági függetlenségét a nyugati világtól. A Moszkva ellen alkalmazott szankciós politika megfosztja az érdemi külföldi beruházási lehetőségek tetemes részétől, a helyi beruházások is visszaestek ennek következtében. Viszont az orosz bankok – köztük a Szberbank – likviditás-túltengésben szenvednek.

German Gref, a Szberbank vezérigazgatója és Vlagyimir Putyin orosz elnök egy MI-kiállításon / Fotó: AFP

Így Moszkva a rendelkezésre álló hazai erőforrásokat, a bankoknál lévő pénzeket gazdasági függetlensége erősítésére használja fel. Az orosz vezetés ugyan nem szakítja meg kereskedelmi-politikai kapcsolatait a Nyugattal, de a korábbi közeli partneri viszonyt felszámolja. Ennek a politikának a jegyében a legnagyobb (és talán a legjobban vezetett) oroszországi bank,

a Szberbank (Szber) most az Element, az egyik legnagyobb orosz elektronikai vállalat tulajdonjogának 41,9 százalékát vásárolta meg 27 milliárd rubelért (egy rubel körülbelül 4,2 forint).

A másik nagy tulajdonos, az Element papírjainak 41,66 százalékával a Rostec (Rosztyeh) állami korporáció, amely a hadiipart, az érzékeny, stratégiai oroszországi vállalatokat gyűjti kalapja alá.

A Szberbank-felvásárlás háttere

A Szber tulajdoni hányadát az AFK Szisztyema beruházási vállalattól vette meg, amelyet Vlagyimir Jevtusenkov, Putyinhoz közel álló iparmágnás alapított 1993-ban. A Szisztyema ma is körülbelül 60 százalékban Jevtusenkov tulajdona, de a nyugati szankciók után a papírok 49,2 százalékát átíratta a fiára. A vállalat igazi gigász, 2023-ban

140 ezer alkalmazottal,

1005 milliárd rubeles forgalommal ott van az első húsz legnagyobb orosz vállalat között.

Többek között a tulajdonában van a szovjet időkből ismert, 1929 óta működő, külkereskedelmi vállalat, az Inturiszt.

A Szisztyema is benne van a Kremlhez közel álló orosz mikroelektronikai vállalatcsoportban.

Egyike volt a Nyugat felé nyitó vállalkozásoknak, 2005-ben egy nyilvános részvényértékesítéssel megjelent a londoni tőzsdén (LSE) is. A Szisztyema vállalati részvényeinek körülbelül egyharmada a moszkvai tőzsdén szabadon forog.

A Szber az Elementtől kivásárolta a Szisztyema-papírok 37,6 százalékát,

a fennmaradó 4,3 százalékot pedig a tőzsdén szerezte meg kisbefektetőktől.

A Runet (az orosz, a nyugatitól függetlennek mondott internet) értesülései szerint a felvásárlással a Szisztyema nagyjából 24,2 milliárd rubelt keresett.

Hogy lesz egy bankból technológiai óriás?

Jelenleg a Szisztyema-papírokat birtokló kisbefektetők nincsenek irigylésre méltó helyzetben. A Szber igyekszik lenyomni a papírok árát, hogy jutányosan szerezze meg őket a moszkvai tőzsdén. Ugyanakkor a Runet-elemzés is hangsúlyozza, hogy az ügylet (a Szisztyema-papírok megszerzése) nem gyakorolt lényeges hatást a hatalmas Szber csoport pénzügyi eredményeire. A cikk szerint ugyanakkor az ügylet jótékony szinergikus hatással van a Szberbank mint technológiai óriás fejlesztésére.