Már Európa is tudja: súlyos baj van a szélerőművekkel, sorra kapcsolják le a turbinákat az országok – felfoghatatlan mennyiségű pénz ég el a semmibe

Bár mára a világ egyik legjelentősebb villamosenergia-forrásává nőtte ki magát, egyre többször állítják le a szélturbinákat. Van ugyanis egy masszív probléma a szélenergia termelése során, amit egyelőre nem tudnak máshogyan kezelni, csak rengeteg pénzt és erőforrást elpazarolva. A szakértők szerint csak egyetlen módon menekülhet meg a szélenergia.
Hajdu Gréta
2026.01.04, 06:55
Frissítve: 2026.01.04, 07:33

Az Euronews szerint 2025 decemberében Nagy-Britanniában a szélerőművek 23 825 megawattot is termeltek egyszerre, ami energiában több mint 23 millió otthon ellátására lett volna elegendő. Ennek ellenére az országban hatalmas mennyiségű szélenergia elveszett, mert a turbinákat le kellett kapcsolni, amikor a villamosenergia-hálózat nem tudta kezelni a túltermelést.

villamosenergia,szélturbina, szélenergia
Szélenergia: már Európa is tudja, súlyos baj van a szélerőművekkel / Fotó: Ultramansk / Shutterstock

A brit energiaszolgáltató Octopus Energy adatai szerint 2025-ben az ilyen „elpazarolt” szélenergia költsége meghaladta az 1,47 milliárd fontot (közel 1,7 milliárd eurót). 

A hálózat korlátai – így veszik el a szélenergia

Amikor a szélerőművek több energiát termelnek, mint amennyit az elektromos hálózat el tud vinni, a rendszer-üzemeltetők gyakran kénytelenek elengedni a szélenergiát.

Ez azért történik, mert a rendelkezésre álló átviteli kapacitás (vezetékek, alállomások) nem elég nagy ahhoz, hogy a termelést eljuttassa a fogyasztókhoz. 
Európában és az Egyesült Királyságban éppen ezért egyre több olyan eset van, amikor a szélturbinákat „korlátozzák”, azaz leállítják, hogy ne terheljék túl a hálózatot. 

Ez a gyakorlat azt jelenti, hogy potenciálisan rendelkezésre álló zöldenergiát nem használnak fel, miközben a rendszernek más, gyakran fosszilis alapú erőműveket kell bekapcsolnia az ellátás fenntartásához. 

Többmilliárdos pazarlás Európában is

Nemcsak a brit példa mutatja ezt: egy európai tanulmány szerint a megújuló energia – kifejezetten a szélerőművek – korlátozása miatt 2023-ban legalább 12 terawattóra elektromos energiát pazaroltak el az EU-ban,

ami legalább 4,26 milliárd eurós gazdasági veszteséget jelentett.

Több száz gigawattnyi szélerőmű-kapacitás vár csatlakozási engedélyre vagy jelentős hálózati bővítésre, amit a jelenlegi tervezési és engedélyezési folyamatok lassítanak. 

A hálózati korlátozások miatt nemcsak pénzt, hanem zöldenergiát is vesztegetnek el: Skócia esetében például a szélerőművek egy részét akár az idő 37 százalékában is le kellett állítani, mert az áramot nem lehetett eljuttatni a felhasználókhoz.

Ez évente több terawattóra energiát tesz semmissé, amely elég lenne például minden skót háztartás félévnyi ellátásához. A kérdés, hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani?

A szakértők szerint az egyik legfontosabb lépés a hálózati infrastruktúra gyors bővítése és korszerűsítése, beleértve a nagyobb átvitelű vezetékeket és intelligens hálózati technológiákat, amelyek csökkenthetik a torlódásokat és javíthatják a megújulók integrációját.

