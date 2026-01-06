Deviza
Leesik a kínaiak álla: olyan akkumulátort mutatott be elektromos autókhoz egy európai cég, amilyet még ők se láttak - öt perc alatt tölt fel teljesen

A kísérleti fejlesztések után ma már piacképes a sokat ígérő technológia. Az első szilárdtest-akkumulátort használó járművek azonban nem autók, hanem motorok lesznek.
K. B. G.
2026.01.06, 17:18
Frissítve: 2026.01.06, 18:22

Áttörést ért el az elektromos autózás terén a Donut Lab nevű vállalat, mely olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, mely hamarosan kereskedelmi forgalomban is kapható lesz egyes járművek részeként. A szilárdtest-akkumulátorok az elektromos átmenet nagy ígéretei évek óta, ám eddig csak kísérleti megoldásokkal találkozhattunk, kereskedelmi forgalomban kapható járművekben még nincsenek ilyen eszközök.

A szilárdtest-akkumulátorok először motorokban jelennek meg / Fotó: Verge Motorcycles

Ezt tudja a szilárdtest-akkumulátor

A Las Vegasban tartott CES-n bemutatott Donut Battery a cég szerint öt perc alatt feltölthető, miközben akár százezer töltési ciklus után is csak minimális kapacitásvesztést szenved el, ráadásul a cég honlapja szerint még olcsóbb is, mint a hagyományos, lítium-ion alapú technológiák. 

A tesztelés során –30 és 100 fok közötti hőmérsékleten végezték a töltési ciklusokat, ami alatt az akkumulátor kapacitásának 99 százalékát megtartotta. 

A Donut Battery 400 Wh/kg energiasűrűségű és a cég szerint bőségesen és geopolitikai kockázatok nélkül elérhető anyagokból készül – írja a Top Gear.

A vállalat szerint a tömegtermelésnek sincs akadálya és a szilárdtest-akkumulátor helyet kap a Verge Motorcycles TS Pro és Ultra modelljeiben is, amik az idei első negyedévben jelennek meg. A szilárdtest-akkumulátor tehát először nem autókban, hanem motorokban mutatkozik be, de végre nem kísérleti fejlesztésként, hanem piacon kapható termék részeként.

Marko Lehtimäki, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy bár az előnyök nyilvánvalók, a szilárdtest-akkumulátorok jövője mindig mozgó célpont volt, amit folyamatosan elhalasztottak, amikor azok megvalósításáról esett szó. Azonban a cége válasza arra a kérdésre, hogy ezek mikor lesznek készen arra, hogy a gyártók felhasználják járműveikhez az, hogy most, ma, nem később. Ezért is lesznek a cég akkumulátorai már a mostani első negyedévben benne a Verge motorjaiban.

