Szlovákia megmenekül: új országon keresztül jut gázhoz, Ukrajna nem tudja tönkretenni – visszatér a szövetség, ami előtt Ursula von der Leyen is meghajolt

Pozsonyban baráti hangvételű megbeszélést folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő, aki első hivatalos külföldi útját Szlovákiába tette. A viszony a korábbi Petr Fiala vezette cseh kormány idején romlott meg külpolitikai nézetkülönbségek – különösen Ukrajna támogatása – miatt, ami a közös kormányülések felfüggesztéséhez vezetett.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Napunk tudósítása szerint a felek bejelentették a közös kormányülések hagyományának újraindítását: a következő konzultációt március végén Csehországban tartják, ahol memorandumot írnak alá az energetikai és közlekedési együttműködés erősítéséről. Babis dicsérte Fico államilag támogatott bérlakás-programját, és jelezte, hogy cseh miniszterek tanulmányozzák azt a hazai lakáspolitika inspirációjaként.

A vezetők hangsúlyozták a két nemzet történelmi közelségét és a kölcsönös bizalmat, amit Babis szlovák gyökerei is erősítenek. Központi téma volt az energiabiztonság és az EU energiapolitikájának kritikája. Mindketten kifogásolták az orosz gázimport tilalmát, a Green Deal következményeit és az emissziós kereskedelmi rendszert (ETS), amelyek szerintük hatásvizsgálatok nélkül okoznak gazdasági károkat és versenyképességi hátrányt.

Fico példaként említette a Slovalco alumíniumgyár 2022-es leállását a magas energiaárak miatt, amely az uniós termelés jelentős részét érintette. Javasolta az emissziós kötelezettségek négy-öt éves felfüggesztését az árak csökkentése érdekében. Babis egyetértett, és február közepéig levelet küld európai vezetőknek a szabályozások felülvizsgálatáért

A közös álláspont szerint az energiaárak Európában nem lehetnek kétszer-háromszor magasabbak, mint más kontinenseken, és uniós szintű megoldásokra van szükség. Fico kezdeményezte a Slavkov-hármak (Csehország, Szlovákia, Ausztria) mielőbbi találkozóját, elsősorban európai versenyképességi és energetikai kérdésekről.

Életet lehelnének a V4-be is

Nagyobb figyelmet kapott a Visegrádi Négyek (V4) csoportja is: Szlovákia nyáron átveszi az elnökséget, és önálló, érdekvezérelt pozíciókat dolgozna ki. Babis kiemelte a V4 korábbi sikereit, például a migrációs kvóták megakadályozásában, míg gyengülésének okaként a lengyel–magyar ellentéteket említette.