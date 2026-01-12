Deviza
EUR/HUF387 +0,35% USD/HUF331,02 -0,23% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,63 +0,42% PLN/HUF91,91 +0,38% RON/HUF76,05 +0,27% CZK/HUF15,93 +0,29% EUR/HUF387 +0,35% USD/HUF331,02 -0,23% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,63 +0,42% PLN/HUF91,91 +0,38% RON/HUF76,05 +0,27% CZK/HUF15,93 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 346,43 -0,14% MTELEKOM1 858 -0,22% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 200 -0,78% OPUS558 +0,54% ANY7 740 +1,55% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 312,56 +0,13% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 569,87 +0,21% BUX116 346,43 -0,14% MTELEKOM1 858 -0,22% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 200 -0,78% OPUS558 +0,54% ANY7 740 +1,55% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 312,56 +0,13% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 569,87 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szlovák nemzeti bank
szlovákia
GDP
gazdaság

Csak cammogni fog Szlovákia gazdasága 2026-ban

Lassul Szlovákia éves gazdasági növekedésének üteme 2026-ban a Szlovák Nemzeti Bank legutóbbi prognózisa szerint.
Sidó Zoltán
2026.01.12, 13:18
Frissítve: 2026.01.12, 13:19

A 2025-ben várt 0,8 százalékról 2026-ban 0,6 százalékra lassul Szlovákia éves gazdasági növekedésének üteme – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) legutóbbi, karácsony idején közzétett legfrissebb prognózisából

szlovák konszolidációs csomag
Csak cammogni fog Szlovákia gazdasága 2026-ban / Fotó:  Shutterstock

2027-től már gyorsulást vár a pénzintézet, abban az évben 2,3 százalékos, 2028-ban pedig 2,5 százalékos növekménnyel számol. A magasabb sebességfokozatot azzal magyarázza, hogy addigra megszűnik a 2026-os, a gazdaságra bénítólag ható konszolidációs csomag negatív hatása, illetve üzembe áll a Kassa melletti Volvo autógyár. 

A 2,7 milliárd euróra tervezett takarékossági csomag még a foglalkoztatást is visszaveti, az NBS szerint a munkaviszonyban levők száma 2027-ben a mostanihoz képest 20 ezerrel csökkenhet. Némi kritikát is megfogalmaz, mivel a jegybank úgy látja, a Fico-kormány minden igyekezete ellenére 2026 végén az államháztartási hiány GDP-hez viszonyított aránya még mindig 4,5 százalék lesz a pénzügyminisztérium által előzetesen várt 4,1 százalék helyett – elsősorban a nem hatékony adóbehajtás és az egyre szövevényesebb adókulcsok miatt. Emellett a GDP-hez viszonyított államadósság aránya 2025 végén átlépte a 60 százalékot, és a jelenlegi fiskális politika folytatása mellett 2028-ban már 66 százalékra kúszhat. 

2026-ban a 2025-ös áfaemelések hatása is lecseng, ezért fokozatosan mérséklődik az infláció üteme, a nemzeti bank 3,5 százalékos, 2027-ben pedig legfeljebb 2,5 százalékos inflációt vár. Ennek ellenére 2026-ban nem számol a reálbérek emelkedésével, 2027-ben is csak csak legfeljebb 1,7 százalékos növekedést vetít előre.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu