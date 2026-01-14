Újabb Magyarország-barát fordulat készül Európában, távozásra szólították fel a miniszterelnököt
A Bloomberg azt közölte, hogy a szlovén miniszterelnök részére akkor érkezett meg a felszólítás a lemondására, amikor a közvélemény-kutatások szerint Golob lemaradt fő ellenfelétől, a jobboldali vezető és korábban háromszoros miniszterelnök Janez Jansától.
Golob megsértette a feddhetetlenség szabályait
A szlovén korrupcióellenes hatóság szerint Golob – aki Magyarország külpolitikájának bírálója volt Ukrajna kérdéseiben – 2022-ben megsértette a feddhetetlenség szabályait, amikor beavatkozott a rendőrség ügyeibe – jelentette kedd este az állami hírügynökség, az STA.
Órákkal később azonban Golob tagadta a vádakat, és megfogadta, hogy bíróság előtt fogja azokat megtámadni. Egy helyi televíziós csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy nem fog lemondani.
Eközben riválisa, Jansa ígéretet tett arra, hogy újraválasztása esetén korlátozza a nem kormányzati szervezetek (NGOk) finanszírozását, ezzel Donald Trump amerikai elnök és szövetségese, Orbán Viktor magyar miniszterelnök példáját követve. A Mediana legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Jansa pártja 21,3 százalékos támogatottsággal vezet, három százalékponttal megelőzve Golob Szabadság Mozgalmát.
A ljubljanai Korrupcióellenes Bizottság (KPK) azonban megállapította, hogy a miniszterelnök megsértette a fedhetetlenségi szabályokat, amikor 2022-ben két sms-t küldött a rendőrség személyzeti kérdéseiről Tatjana Bobnarnak, aki akkor Szlovénia belügyminisztere volt.
A KPK helyettes vezetője, Tina Divjak kijelentette, hogy a törvény egyértelmű, és ez volt az egyetlen logikus döntés, amelyet a felügyeleti szerv hozhatott az ügy körülményeit figyelembe véve.
A szlovén miniszterelnök ellen már tavaly elindult az eljárás
A Korrupcióellenes Bizottság (KPK) ideiglenesen felfüggesztette Robert Golob miniszterelnök ellen indított két eljárást, miután ügyvédje jogi kifogást emelt – számolt be a POP TV. Az ügyek a rendőrségre gyakorolt indokolatlan politikai nyomásgyakorlás és egy közszolgálati kinevezéssel kapcsolatos potenciális összeférhetetlenség vádjaival kapcsolatosak.
Janez Jansa addig üti a vasat, míg forró
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szlovén állam 44 ezer euró kártérítést fizetett Janez Jansa volt kormányfőnek, akit korábban börtönbüntetésre ítéltek egy hadiipari ügyletben játszott feltételezett szerepe miatt, majd az ítéletet hatályon kívül helyzeték és újratárgyalást rendeltek el, később azonban az ügy elévült.
A bíróság 2014-ben hozott elmarasztaló ítéletet az ügyében, jogerősen kétévi börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélték. A politikus az év júniusában vonult börtönbe, ennek ellenére egy hónappal később megválasztották parlamenti képviselőnek. Jansa szolgálati gépkocsival, rendőri felügyelet nélkül járt be a börtönből a parlament üléseire. Néhány hónappal később, decemberben helyezték szabadlábra, mert panasszal élt az alkotmánybíróságnál.
Az alkotmánybíróság 2015 áprilisában hatályon kívül helyezte a rá kiszabott ítéletet, és újratárgyalást rendelt el, a ljubljanai bíróság azonban később úgy döntött, hogy az ügy elévült. Ezt követően Jansa 900 ezer euró kártérítést követelt az államtól, az ellene folyó, szerinte koncepciós per miatt.