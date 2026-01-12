Sztrájkhelyzet: leállhat a legnagyobb szlovák vasmű, csak most vették meg a japánok az amerikaiaktól – összevesztek a munkások és a gyárvezetés

Sztrájkkészültséget hirdetett a kassai U. S. Steelben a vasmű dolgozóinak szakszervezete hétfőn – jelentette a TASR szlovák hírügynökség az érdekvédelmi szervezet közlésére hivatkozva.

Fotó: AFP

A dolgozói érdekképviselet közlése szerint a lépés annak következménye, hogy a szakszervezetnek nyolc tárgyalási forduló után sem sikerült megegyezésre jutnia a vállalat vezetésével az új kollektív szerződésről. A korábbi kollektív szerződés a tavalyi év végén járt le, a leendő szerződés tartalmáról pedig már tavaly ősz óta folytatnak egyeztetéseket az érdekelt felek.

A vasmű dolgozóinak szakszervezete szerint a megegyezést két lényegi pont gátolja. Az egyik, hogy a vállalat vezetése emelni akarja az egy hétre előírt munkaórák számát, így a munkáltató a jelenlegi heti 35 és fél órás munkahetet 37 és fél órásra akarja bővíteni.

A vállalat ugyanakkor nem hajlandó eleget tenni a munkavállalók azon követelésének, hogy az idei évben megemeljék a normabéreket, valamint a munkavállalók által kért bónuszjuttatásokat is meg akarják nyirbálni.

A célunk az, hogy a kollektív egyeztetés eredményeképpen elfogadható szinten tartsuk az alkalmazottak életszínvonalát és mindezt úgy, hogy ne kerüljön sor a munkaórák számának növelésére

– mondta Juraj Varga a szakszervezet vezetője a szlovák hírügynökségnek. Hozzátette: a sztrájkkészültséget a kollektív egyeztetésről szóló törvény alapján hirdették meg, az még nem jelent éles sztrájkot, csupán azon eltökéltségükre hivatott rámutatni, hogy szükség esetén egy éles sztrájk meghirdetésétől sem fognak ódzkodni.

A kassai vasműnek jelenleg mintegy 7700 alkalmazottja van és a tágabb régió legjelentősebb munkaadójának számít. A vállalat - a teljes amerikai U. S. Steel konszern részeként - tavaly nyáron került a japán Nippon acélvállalat érdekeltségei közé. Az amerikai acélóriás japán felvásárlásának másfél évig tartó folyamata tavaly júniusban zárult le.