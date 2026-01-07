Az Egyesült Államok hatóságai egy Venezuelához köthető olajszállító tartályhajó lefoglalására készülnek, miután a tanker több mint két héten át próbálta elkerülni az amerikai erők fellépését az Atlanti-óceánon. Washington továbbra is szigorúan érvényesíti a venezuelai olajexportot sújtó szankciókat, még akkor is, ha az intézkedések nemzetközi feszültségeket hordoznak magukban.

Többhetes hajtóvadászat az Atlanti-óceánon: az oroszok testközelből nézték, ahogy az amerikai partiőrség újabb venezuelai tankert kapcsolt le / Fotó: Hakon Rimmereid

A hajó eredetileg Bella–1 néven közlekedett, később azonban Marinera névre keresztelték át, és időközben orosz zászló alá került. Amerikai tisztviselők szerint a tanker sikeresen áthatolt azon a tengeri blokádon, melyet az Egyesült Államok a szankcionált venezuelai olajszállító hajók feltartóztatására hozott létre. A parti őrség több alkalommal is megpróbálta átvizsgálni a hajót, ám ezek a kísérletek eredménytelenek maradtak – írja a Reuters.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy

az akció idején orosz haditengerészeti egységek is a térségben tartózkodtak, köztük egy orosz tengeralattjáró.

Ez a körülmény érzékeny geopolitikai dimenziót ad az ügynek, mivel a hajó orosz zászló alatt közlekedik, miközben amerikai szankciós intézkedések célpontjává vált.

A Marinera nem elszigetelt eset: az amerikai parti őrség a közelmúltban egy másik, Venezuelához köthető olajszállító tartályhajót is feltartóztatott latin-amerikai vizeken. Ezek a lépések szervesen illeszkednek az Egyesült Államok nyomásgyakorló politikájába, melynek célja a venezuelai olajexport visszaszorítása és a szankciók kijátszásának megakadályozása.

Az amerikai hatóságok szerint a tengeri ellenőrzések és elfogások folytatódnak,

amíg fennáll annak gyanúja, hogy egyes hajók a venezuelai szankciók megkerülésében vesznek részt. Ugyanakkor az orosz katonai jelenlét közelsége arra utal, hogy az ilyen műveletek nemcsak jogi és gazdasági, hanem egyre inkább geopolitikai kockázatokat is hordoznak.

Január eleje óta mintegy egy tucat, venezuelai nyersolajat és üzemanyagot szállító tanker hagyta el az ország felségvizeit kikapcsolt helymeghatározóval, úgynevezett „sötét módban”. A hajómozgások időzítése azért keltett feltűnést, mert azt követően történt, hogy az Egyesült Államok szigorú olajblokádot rendelt el Venezuela ellen, melyet a washingtoni vezetés szerint a közelmúlt politikai fordulatai ellenére sem oldottak fel.