Január eleje óta mintegy egy tucat, venezuelai nyersolajat és üzemanyagot szállító tanker hagyta el az ország felségvizeit kikapcsolt helymeghatározással, úgynevezett „sötét módban”. A hajómozgások időzítése azért keltett feltűnést, mert mindez azt követően történt, hogy az Egyesült Államok szigorú olajblokádot rendelt el Venezuela ellen, melyet a washingtoni vezetés szerint a közelmúlt politikai fordulatai ellenére sem oldottak fel.

Sötét módban hagyják el Venezuelát a tankerek: mozgolódik az olaj a Trump-blokád árnyékában / Fotó: AFP

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szankciók alatt álló hajók többsége szuper-tanker, melyek jellemzően venezuelai nyersolajat szállítanak Ázsiába, elsősorban Kínába. A műholdas felvételek szerint

legalább négy ilyen hajó szombaton hagyta el az ország vizeit a Margarita-szigettől északra húzódó útvonalon, miután rövid időre megálltak a tengeri határ közelében.

Egy, az engedélyezési folyamatot ismerő forrás szerint ezek közül több hajó hivatalos venezuelai jóváhagyással indult útnak – számolt be róla a Reuters több forrás alapján.

Az amerikai elnök, Donald Trump szombaton megerősítette, hogy az olajembargó továbbra is érvényben van, ugyanakkor utalt arra is, hogy Venezuela legnagyobb vásárlói – köztük Kína – továbbra is hozzájuthatnak az ország kőolajához. Nem sokkal korábban az amerikai hadsereg őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuela elnököt, ami újabb bizonytalanságot vitt a dél-amerikai ország politikai és gazdasági helyzetébe.

Elapadt Venezuela legfontosabb bevételi forrása

A venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA a blokád bevezetése óta jelentős mennyiségű nyersolajat halmozott fel úszó tárolóként használt hajókon és a kikötők közelében. Az export gyakorlatilag leállt, ami termeléscsökkentésre kényszerítette a vállalatot: több közös kitermelési projektben kútcsoportok leállítását is kezdeményezték a felhalmozódott készletek miatt.

Az olajexport Venezuela legfontosabb bevételi forrása, ezért kulcsszerepet játszik az ország pénzügyi stabilitásában.

A Reuters értesülései szerint az ideiglenes kormány – melyet az olajügyi miniszter és alelnök vezet – ezekre a bevételekre támaszkodna a költségvetési kiadások finanszírozásához és a belső rend megszilárdításához. Egyelőre azonban nem világos, hogy a most észlelt tankerindulások valóban az amerikai blokád kijátszását jelentik-e, vagy csupán átmeneti, kivételes engedélyekről van szó.