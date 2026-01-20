Melyik a világ legerősebb márkája a távközlésben? Jól ismerjük mi is
A Deutsche Telekom idén is megőrizte vezető pozícióját a globális márkák élmezőnyében – derül ki a Brand Finance friss, Global 500 rangsorából. A vállalat márkaértéke egy év alatt 12,8 százalékkal, 96,2 milliárd amerikai dollárra emelkedett, amivel nemcsak a világ legerősebb távközlési márkája maradt, hanem az Európa legértékesebb márkája címet is megszerezte.
A Brand Finance által a World Economic Forumon kedden közzétett Global 500 jelentés globális vállalatokat vizsgált a márkák értékét alapul véve. A Deutsche Telekom közleményében kiemelte, hogy a 11. helyen végzett, és továbbra is az első a telekommunikációs márkák között a világon. Ráadásul egyetlen európai cégként került be a világ 20 legértékesebb márkája közé, olyan illusztris listára, mint az Apple, Microsoft, Google és Amazon. Európában ezzel változatlanul a legerősebb vállalati márkának számít, és így Németországban is.
A lista első öt helyén öt amerikai vállalat végzett:
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- Nvidia
A nagy növekedés a Telekom sikerének kulcsa
A Deutsche Telekom jelenlegi értéke 96,2 milliárd amerikai dollár, ami a vállalat történetének eddigi legmagasabb értéke. Ez 12,8 százalékos, vagyis mintegy 11 milliárd dolláros bővülés az előző évhez képest. A növekedés hosszabb távon is figyelemre méltó: 2020-ban a brand 39,9 milliárd dollárt ért, vagyis az elmúlt hat évben márkaértéke több mint duplájára nőtt.
Az elemzés szerint a Deutsche Telekom márkaértékének növekedése mögött a következetes márkamenedzsment, a stabil gazdasági teljesítmény és az intenzív technológiai fejlesztések állnak. Pozitívan hatott a márka megítélésére az USA-ban és Európában tapasztalt folyamatos bővülés, valamint a görögországi integráció is, amely tovább erősítette a nemzetközi jelenlétet. A siker kulcstényezői között szerepel az innováció, az ügyfélélmény, a kedvező ár-érték arány, az ügyfélajánlások és a márkába vetett bizalom.
„A Telekom márka folytatja sikeres útját. Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy jól felépített stratégiánk, következetességünk és kreatív gondolkodásunk megtérül. Gyors és megbízható hálózattal, innovatív termékekkel és kiváló szolgáltatásokkal megnyitjuk a digitalizáció lehetőségeit az emberek számára és kapcsolatot, közelséget teremtünk ott, ahol a távolság elszakít" – nyilatkozta az értékelés kapcsán Ulrich Klenke, a Deutsche Telekom globális márkaigazgatója.
A Deutsche Telekom magyarországi leányvállalata, a Magyar Telekom országos lefedettségű hálózatával és szolgáltatásaival meghatározó szerepet tölt be a csoport globális márkaértékének erősítésében, és kulcsfontosságú pillére a nemzetközi sikereknek a hazai piacon is.