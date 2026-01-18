Aggasztó, hogy némely ország milyen mértékben függ természeti erőforrásaitól
Minél nagyobb a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó gazdasági teljesítmény a GDP-jében, az ország annál inkább függ a nyersanyag-kitermeléstől és -értékesítéstől – ezt az általános szabályt persze rengeteg dolog árnyalja a gyakorlatban, s persze a függések jellege között is lehetnek óriási különbségek – írja az Origo. Ugyanakkor számos, természeti erőforrásaitól függő ország esetében látni a kitettség túlzó mértékét.
Természeti erőforrások: hatvan százalék feletti arány is lehet a GDP-ben
A lap összeállítása szerint, bár a természeti erőforrások sokfélék lehetnek, besorolástól és alkalmazási lehetőségtől függően (a megújuló energiák területén a napsütéses órák száma, valamint a széljárások intenzitásai is képviselhetnek erőforrásokat), gazdasági hasznosulás értelmében
- az olaj,
- az erdőségek, fás területek (a fa tüzelőanyagként való felhasználása igen jelentős globálisan),
- a szén,
- a földgáz, valamint
- az ásványkincsek
sorolhatók ebbe a körbe. Az ezekhez az erőforrásokbhoz köthető gazdasági teljesítmény számos ország GDP-jét napjainkban is meghatározza.
A Világbank-csoport 2021-es adatai jelentik az iránytűt a kérdésben, az elemzésben pedig egy indikátor is felbukkan. A mutató az úgynevezett természetierőforrás-hozzájárulást méri a GDP arányában, amely az olajból, földgázból, szénből, ásványkincsekből és erdőgazdálkodásból származó gazdasági többletet jelenti, a kitermelési költségek levonása után. Sorrendben mutatjuk az első 16 olyan országot, ahol a természeti erőforrások GDP-hez való hozzájárulási aránya magas.
|Helyezés
|Ország
|Természeti erőforrásokból
származó jövedelem (a GDP %-ában)
|1
|Líbia
|61,03%
|2
|Irak
|43,45%
|3
|Kongói Demokratikus Köztársaság
|38,83%
|4
|Kongói Köztársaság
|37,71%
|5
|Zambia
|35,26%
|6
|Kelet-Timor
|34,73%
|7
|Guyana
|33,68%
|8
|Mongólia
|33,14%
|9
|Irán
|30,45%
|10
|Angola
|29,97%
|11
|Azerbajdzsán
|29,94%
|12
|Omán
|29,21%
|13
|Pápua Új-Guinea
|27,39%
|14
|Katar
|27,29%
|15
|Kazahsztán
|26,84%
|16
|Szaúd-Arábia
|25,57%
Az Észak-Afrikában található Líbia vezeti a rangsort: itt a természeti erőforrásokból származó bevételek a GDP 61 százalékát teszik ki, ami az olajexporttól való erős függést tükrözi.
Épp Líbia példája mutatja, milyen kcokázatokat jelent a túlzó kitettség. Miként a Világgazdaság oldalán tavaly, a dinár leértékelésekor megírtuk, az olajbevételek alakulása miatt volt rá szükség. Ugyanakkora mennyiségű dollárért eladott olajért dinárban több lesz a bevétel, és Líbiának akkor pont arra volt szüksége. Az olajbevételek ugyanis csökkentek, és a helyzetet súlyosbította, hogy a nemzetközi piacon csökkentek az olajárak.
