Aggasztó, hogy némely ország milyen mértékben függ természeti erőforrásaitól

Minél nagyobb a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó gazdasági teljesítmény a GDP-jében, az ország annál inkább függ a nyersanyag-kitermeléstől és -értékesítéstől – ezt az általános szabályt persze rengeteg dolog árnyalja a gyakorlatban, s persze a függések jellege között is lehetnek óriási különbségek – írja az Origo. Ugyanakkor számos, természeti erőforrásaitól függő ország esetében látni a kitettség túlzó mértékét.

Olajszállító hajó egy líbiai kikötőben – Líbiában a GDP jelentős része köthető az olajkincs kitermeléséhez, így a természeti erőforrásokhoz / Fotó: Pexels

Természeti erőforrások: hatvan százalék feletti arány is lehet a GDP-ben

A lap összeállítása szerint, bár a természeti erőforrások sokfélék lehetnek, besorolástól és alkalmazási lehetőségtől függően (a megújuló energiák területén a napsütéses órák száma, valamint a széljárások intenzitásai is képviselhetnek erőforrásokat), gazdasági hasznosulás értelmében

az olaj,

az erdőségek, fás területek (a fa tüzelőanyagként való felhasználása igen jelentős globálisan),

a szén,

a földgáz, valamint

az ásványkincsek

sorolhatók ebbe a körbe. Az ezekhez az erőforrásokbhoz köthető gazdasági teljesítmény számos ország GDP-jét napjainkban is meghatározza.

A Világbank-csoport 2021-es adatai jelentik az iránytűt a kérdésben, az elemzésben pedig egy indikátor is felbukkan. A mutató az úgynevezett természetierőforrás-hozzájárulást méri a GDP arányában, amely az olajból, földgázból, szénből, ásványkincsekből és erdőgazdálkodásból származó gazdasági többletet jelenti, a kitermelési költségek levonása után. Sorrendben mutatjuk az első 16 olyan országot, ahol a természeti erőforrások GDP-hez való hozzájárulási aránya magas.

Helyezés Ország Természeti erőforrásokból

származó jövedelem (a GDP %-ában) 1 Líbia 61,03% 2 Irak 43,45% 3 Kongói Demokratikus Köztársaság 38,83% 4 Kongói Köztársaság 37,71% 5 Zambia 35,26% 6 Kelet-Timor 34,73% 7 Guyana 33,68% 8 Mongólia 33,14% 9 Irán 30,45% 10 Angola 29,97% 11 Azerbajdzsán 29,94% 12 Omán 29,21% 13 Pápua Új-Guinea 27,39% 14 Katar 27,29% 15 Kazahsztán 26,84% 16 Szaúd-Arábia 25,57%

Az Észak-Afrikában található Líbia vezeti a rangsort: itt a természeti erőforrásokból származó bevételek a GDP 61 százalékát teszik ki, ami az olajexporttól való erős függést tükrözi.

Épp Líbia példája mutatja, milyen kcokázatokat jelent a túlzó kitettség. Miként a Világgazdaság oldalán tavaly, a dinár leértékelésekor megírtuk, az olajbevételek alakulása miatt volt rá szükség. Ugyanakkora mennyiségű dollárért eladott olajért dinárban több lesz a bevétel, és Líbiának akkor pont arra volt szüksége. Az olajbevételek ugyanis csökkentek, és a helyzetet súlyosbította, hogy a nemzetközi piacon csökkentek az olajárak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.