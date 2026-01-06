Deviza
EUR/HUF385,21 +0,27% USD/HUF329,16 +0,39% GBP/HUF445,04 +0,31% CHF/HUF415,11 +0,29% PLN/HUF91,47 +0,31% RON/HUF75,72 +0,32% CZK/HUF15,93 +0,33% EUR/HUF385,21 +0,27% USD/HUF329,16 +0,39% GBP/HUF445,04 +0,31% CHF/HUF415,11 +0,29% PLN/HUF91,47 +0,31% RON/HUF75,72 +0,32% CZK/HUF15,93 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 813,62 +2,32% MTELEKOM1 806 -0,22% MOL3 134 +4,59% OTP36 680 +1,58% RICHTER10 230 +3,23% OPUS551 +0,18% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 460 -0,37% BUMIX10 189,93 +0,86% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 548,79 +0,68% BUX115 813,62 +2,32% MTELEKOM1 806 -0,22% MOL3 134 +4,59% OTP36 680 +1,58% RICHTER10 230 +3,23% OPUS551 +0,18% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 460 -0,37% BUMIX10 189,93 +0,86% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 548,79 +0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik

Tesco
vállalat
kereskedés

Tesco: nagy húzás a brit óriástól az amerikaiak kegyéért, erre sokan nem számítottak

A Tesco lett a legújabb jelentős európai vállalat, amely érdeklődést tarthat az amerikai befektetők figyelmére. A brit áruházlánc ugyanis jogosultságot szerzett arra, hogy részvényeivel a New York-i OTCQX Best Marketen kereskedjenek. Ez az egyik legnagyobb tőzsdén kívüli kereskedési platform, amely már a Tesco számára is biztosítja, hogy a teljes körű tőzsdei bevezetés feladatai nélkül kínáljon befektetési lehetőséget az érdeklődők számára, bár a vállalat szerint a lépés elsősorban az átláthatóságról szól.
VG
2026.01.06, 14:14

Az OTC Markets Group kereskedési platformjába került a brit Tesco, annak is legértékesebb felső, úgynevezett OTCQX-szegmensébe. A Tesco a legújabb a nagy európai vállalatok azon sorában, amelyek az Egyesült Államokban a tőzsdén kívüli kereskedést választották írja az Origo. A platform tőzsdén kívüli kereskedési lehetőséget biztosít az amerikai befektetők számára a legnagyobb brit kiskereskedő papírjaival.

Tesco
Tőzsdén kívüli kereskedés lehetőségével szólítja meg az amerikai befektetőket a brit Tesco (illusztráció)
Fotó: AFP/Justin Tallis

Nagy nevek után állt be a sorba a brit Tesco

A lap felidézi, hogy csak 2025-ben olyan vállalatok csatlakoztak a platformhoz, mint 

  • a London Stock Exchange Group,
  • az Aviva, 
  • a Compass, 
  • a Reckitt Benckiser, 
  • a Bayer vagy az OMV.

Mindez arra utal, hogy szélesedik azon meghatározó európai cégek palettája és tevékenységi köre, melyek bekapcsolódnak a globális tőkepiacokba.

A Tesco esetében a döntés elsősorban nem tőkebevonásról, hanem láthatóságról és hozzáférésről szól. Az OTCQX lehetőséget biztosít az amerikai befektetőknek arra, hogy szabályozott, átlátható környezetben kereskedjenek a Tesco részvényeivel, miközben a vállalat továbbra is londoni elsődleges jegyzése mellett marad. Ezt a modellt egyre inkább pragmatikus válaszként értékelik az európai tőkepiacokat hosszú ideje jellemző kihívásokra, így az alacsonyabb értékeltségre és a csökkenő hazai likviditásra. Jason Paltrowitz, az OTC Markets Group vállalati szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint a platform célja az, hogy kiegészítse, ne pedig versenybe szálljon a vállalatok elsődleges tőzsdei jegyzéseivel.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu