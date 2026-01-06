Tesco: nagy húzás a brit óriástól az amerikaiak kegyéért, erre sokan nem számítottak

Az OTC Markets Group kereskedési platformjába került a brit Tesco, annak is legértékesebb felső, úgynevezett OTCQX-szegmensébe. A Tesco a legújabb a nagy európai vállalatok azon sorában, amelyek az Egyesült Államokban a tőzsdén kívüli kereskedést választották – írja az Origo. A platform tőzsdén kívüli kereskedési lehetőséget biztosít az amerikai befektetők számára a legnagyobb brit kiskereskedő papírjaival.

Tőzsdén kívüli kereskedés lehetőségével szólítja meg az amerikai befektetőket a brit Tesco (illusztráció)

Fotó: AFP/Justin Tallis

Nagy nevek után állt be a sorba a brit Tesco

A lap felidézi, hogy csak 2025-ben olyan vállalatok csatlakoztak a platformhoz, mint

a London Stock Exchange Group,

az Aviva,

a Compass,

a Reckitt Benckiser,

a Bayer vagy az OMV.

Mindez arra utal, hogy szélesedik azon meghatározó európai cégek palettája és tevékenységi köre, melyek bekapcsolódnak a globális tőkepiacokba.

A Tesco esetében a döntés elsősorban nem tőkebevonásról, hanem láthatóságról és hozzáférésről szól. Az OTCQX lehetőséget biztosít az amerikai befektetőknek arra, hogy szabályozott, átlátható környezetben kereskedjenek a Tesco részvényeivel, miközben a vállalat továbbra is londoni elsődleges jegyzése mellett marad. Ezt a modellt egyre inkább pragmatikus válaszként értékelik az európai tőkepiacokat hosszú ideje jellemző kihívásokra, így az alacsonyabb értékeltségre és a csökkenő hazai likviditásra. Jason Paltrowitz, az OTC Markets Group vállalati szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint a platform célja az, hogy kiegészítse, ne pedig versenybe szálljon a vállalatok elsődleges tőzsdei jegyzéseivel.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.