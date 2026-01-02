Deviza
Szédületes pofonba szaladt bele ismét a Tesla, Elon Musknak nehezen indulhatna rosszabbul az új év: kis helyi gyártó nyomja le az amerikai gigászt

Tör előre a Polestar Svédországban. A Tesla piaci részesedése folyamatosan zsugorodik Európában.
M. Cs.
2026.01.02, 10:57
Frissítve: 2026.01.02, 11:12

Tovább folytatódik a Tesla vesszőfutása Svédországban, ahol megállíthatatlanul zuhannak az eladásai, miközben villámsebesen tör előre a helyi rivális, a Polestar. Visszaestek a múlt hónapban az amerikai gyártó eladásai Franciaországban is, és bár Norvégiában változatlanul jól teljesít, európai piaci részesedése tovább csökken.

Tesla
Csúszik vissza a Tesla a svéd autópiacon / Fotó: TT News Agency via AFP

A Mobility friss adatai szerint a Tesla a tavalyihoz képest 70,6 százalékkal kevesebb, mindössze 821 darab új autót adott el Svédországban a múlt hónapban, annak ellenére, hogy Európába is megérkezett a „fapados” Model 3 Standard. A kedvező árú kivitellel az volt a vállalat célja, hogy visszanyerje a lendületét az alsóbb árkategóriákban is.

Ennek ellenére Franciaországban, amely a harmadik legnagyobb európai autópiac Németország és Nagy-Britannia mögött, a Reuters tudósítása szerint a tavalyihoz képest 66 százalékkal kevesebb, 1942 Tesla kelt el. 

Az egész 2025-öt tekintve a regisztrációk száma 37 százalékkal zuhant.

Az amerikai gyártó részesedése az európai autópiacon novemberben 1,7 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,4 százalékról. A kilencmilliomodik autóját legyártó Tesla számára az egyetlen apró vigaszt csak az jelenti, hogy változatlanul roppant népszerű Norvégiában, ahol Európában elsőként tiltották be a belső égésű motorokat, ott decemberben a tavalyihoz képest 89 százalékkal, 5679 darabra nőttek az eladásai, a piaci részesedése pedig 2025-ben meghaladta a 19 százalékot.

Háttérbe szorul a Tesla

Ami Svédországot illeti, az EV.com szakportál szerint az igazi sokkot nem a Tesla rossz decemberi eredménye, hanem a kínai és amerikai piacát elvesztő hazai Polestar elsöprő sikere aratta decemberben.

2025 Chicago Auto Show
A szokatlan dizájn segít kitűnni a tömegből / Fotó: Anadolu via AFP

A magánszemélyeknek nyújtott, agresszív lízingajánlatoknak és a gyors kiszállításnak köszönhetően már a hónap vége előtt 709 darab kelt el a hagyományos hátsó ablak nélküli Polestar 4-ből, amelyből októberben és novemberben még csak összesen 606-ot adtak el.

A portál szerint 

a sikerhez hozzájárult a modell szokatlan dizájnja,

mert segít kitűnni egy zsúfolt, ismerősebb körvonalak által uralt szegmensben.

Gyorsan változik a piaci dinamika

A Polestar 4-et 800 ezer koronáért (28,4 millió forintért) árulják, a lízingdíj csak havi 5995 korona (213 ezer forint), ami meglehetősen versenyképes ebben a szegmensben. Ráadásul a 36 hónapos lízing évi 4500 kilométerre vonatkozik, ami messze meghaladja a hasonló ajánlatokat.

IAA - Polestar
A márka ereje legyőzhető / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bike-EV szakportál szerint az is egyre népszerűbbé teszi a modellt, hogy az új európai szabvány (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure – WLTP) szerinti hatótávja 620 kilométer, és gyorsan feltölthető.

A portál szerint a Polestar-eladások decemberi fellendülése jól mutatja, hogy 

  • az árképzési stratégia, 
  • a készletgazdálkodás 
  • és a célzott lízingajánlatok 

hogyan alakíthatják át gyorsan a piaci dinamikát – még azokban a régiókban is, ahol az elektromos járművek elterjedése már előrehaladott.

A Polestar megmutatta, hogy 

az időzítés és az érték ugyanolyan fontos lehet, mint a márka ereje,

és hogy a svéd elektromosjármű-vásárlók továbbra is nagyon érzékenyek a vonzó, jó csomagokban kínált ajánlatokra.

 


 

