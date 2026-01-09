Micsoda nap: eurómilliárdos lett az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó – csak kevesen ismerik, visszavonult a világtól

Románia egyik legvisszafogottabb vállalkozójának tartott Teszári Zoltán belépett az eurómilliárdosok elit klubjába a Digi Communications részvényeinek a Bukaresti Értéktőzsdén mutatott látványos múlt havi teljesítményének köszönhetően.

Micsoda nap: eurómilliárdos lett Teszári Zoltán / Forrás: Világgazdaság

A ZF cikke szerint a Digi alatt jegyzett távközlési szolgáltató árfolyama 2026. január 8-án elérte a 128 lejes történelmi csúcsot, ami 12,8 milliárd lejes (több mint 970 milliárd forint) piaci kapitalizációt jelent. Ez jelentős emelkedés a 2025. december 9-i (egy hónappal ezelőtti) 99 lejes árhoz (7 506 forint) képest, ami közel 30 százalékos növekedést jelent.

A 128 lejes (9705 forint) részvényárfolyam alapján Teszári (közvetlen és közvetett) mintegy 60 százalékos részesedése a vállalatban elméletileg 7,7 milliárd lejt (több mint 583 milliárd forint) ér, ami a jelenlegi árfolyamon több mint 1,5 milliárd eurónak (több mint 578 milliárd forint) felel meg.

Ez az értékelés ugyan nem veszi figyelembe a különböző részvényosztályok közötti eltérő szavazati jogok specifikus szerkezetét, de releváns képet ad a szigorúan a tőzsdei eszközökhöz kötődő vagyon nagyságáról.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy egy cég közel négymilliárd eurót szánna Teszári Zoltán nyugat-európai érdekeltségeinek megvásárlására. A spanyol gazdasági sajtó értesülései szerint a Telefónica 3,8 milliárd eurót (1466 milliárd forint) áldozna a Digi Communications megszerzésére.

A reflektorfénytől fölöttébb ódzkodó nagyváradi Teszári Zoltán hosszú évek óta a leggazdagabb romániai magyar.

A Forbes tavaly 3,4 milliárd lejre becsülte a vagyonát, amivel a 10. helyet foglalta el a hazai mágnások ranglistáján.

Jól megy a Diginek

A Digi Communications bevételei az első fél évben egymilliárd euróra nőttek, 21 százalékkal haladva meg 2024 azonos időszakának értékét, miközben a bruttó nyeresége tízmillió euróra csökkent. A cég jelen van Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban is. A Digi Communications többségi tulajdonosa a Digi Románia, amelynek Teszári Zoltán a fő részvényese.

A Digi Románia tavaly 9600 dolgozót foglalkoztatott, s 5,511 milliárd lej árbevétel mellett 904,851 millió lej bruttó nyereséget termelt. A cég a harmadik legnagyobb szereplő volt a telekommunikációs piacon, hajszállal lemaradva a Vodafone mögött.