Lezárul egy korszak a Netflixnél: Ríviai Geralt szegre akasztja az ezüstkardot – idén érkezik az utolsó évad, pedig jól termelte a pénzt mindenki kedvence
A Netflix újabb zászlóshajó-sorozattól készül búcsút venni: a sok botrányt megélt The Witcher esetében hivatalossá vált, hogy az ötödik évad egyben a finálé is lesz. A streamingóriás megerősítette, hogy a sorozat záró évada még idén érkezik, szorosan követve a tavaly október végén bemutatott negyedik szezont, melyet már eleve a lezárás előszobájaként forgattak le. Ahhoz képest, hogy a The Witcher körül inkább több botrányról hallhattunk, mint sikerről vagy elismerésről, így is a Netflix egyik aranytojást tojó tyúkja maradt. Így idén két nagy zászlóshajó-sorozatnak int búcsút a streamingplatform, mivel a Stranger Things is lekerül az étlapról egy időre.
A Netflix eredetileg egy nagyobb ívű, összefüggő történetként kezelte a negyedik és ötödik évadot. A készítők a két szezont gyakorlatilag egyetlen narratív egységként vették fel, amit a showrunner Lauren Hissrich is megerősített. A történet középpontjában továbbra is Ciri sorsa áll, miközben Geralt és Yennefer a Kontinensen egyre erősödő sötét erőkkel kénytelenek szembenézni, a család újraegyesítésének reményében.
Ríviai Geralt legádázabb ellensége: a nézettség
A döntés hátterében azonban egyre kevésbé lehet elválasztani a kreatív szempontokat az üzleti realitásoktól. A Netflix egyik legsikeresebb (vagy leghírhedtebb) fantasyadaptációja 2019-ben kiugró rajtot vett, az első évadot akkor a platform közlése szerint 76 millió háztartás indította el legalább két percre. Az ezt követő szezonok azonban már folyamatos nézettségcsökkenést mutattak:
- a második évad 18,5 millió,
- a harmadik 15,2 millió megtekintést ért el az első napokban,
- míg a negyedik évad – már Liam Hemsworth főszereplésével – mindössze 7,4 milliót.
A fordulópontot egyértelműen Henry Cavill távozása jelentette, aki a sorozat elejétől meghatározó arca volt a The Witcher világának. A színész többször is nyilatkozta, hogy Andrzej Sapkowski könyvei és az azok alapján készült játékok nagy kedvencei, emiatt pedig (főleg az első évadban) időnként próbálta kiigazítani a forgatókönyvet – ezt a készítők valószínűleg nem vették jó néven, ugyanis Cavill köztudottan rossz viszonyban volt a készítőkkel.
Cavill helyét a negyedik évadtól Liam Hemsworth vette át, ami a rajongótábor egy részénél erős ellenállást váltott ki. Az előzetes piaci adatok szerint a negyedik évad iránti globális érdeklődés már jóval alacsonyabb szinten mozgott a premier előtti hetekben, mint a korábbi szezonok esetében, és az előzetesek sem generáltak akkora figyelmet, mint korábban.
Nézettség ide vagy oda, így is sikeres volt a The Witcher
Mindez különösen érzékenyen érinti a Netflixet, mert a The Witcher üzletileg továbbra is kiemelkedő projektnek számított. A becslések szerint
a sorozat 2020 és 2025 első fele között csaknem 930 millió dollár bevételt termelt a Netflixnek,
amivel az egyik legnagyobb globális bevételi motorja volt. A negyedik évad még esélyt adhatott arra, hogy a széria átlépje az egymilliárd dolláros határt, ám a csökkenő érdeklődés már egyértelműen óvatosságra intette a streamingszolgáltatót.
A főszereplő leváltása nemcsak kreatív, hanem demográfiai szempontból is kockázatos döntésnek bizonyult. Cavill rajongótábora szinte teljes átfedést mutatott a sorozat közönségével, míg Hemsworth inkább fiatalabb és női nézőket vonzott be, ami új lehetőségeket nyithatott volna, ugyanakkor elidegeníthette a meglévő rajongókat. A Netflix végül, úgy tűnik, nem akarta tovább növelni a bizonytalanságot: az ötödik évaddal lezárja a történetet, és ezzel egy újabb aranytojást tojó tyúkról mond le.
Véget ért a Stranger Things is – nagy kiesés lesz ez a Netflixnek
A Stranger Things lezárása nemcsak kreatív, hanem üzleti szempontból is érezhető veszteség lehet a Netflixnek, amit a nézettségi adatok egyértelműen alátámasztanak. A sorozat 2016-os indulása óta a platform egyik legnézettebb és legnagyobb globális hatású tartalma volt,
a negyedik évad önmagában több mint 140 millió megtekintést ért el világszerte, amivel hosszú időre a Netflix toplistáinak élére került.
Kevés olyan saját gyártású sorozata volt a cégnek, mely egyszerre tudott tartósan magas nézettséget, erős kulturális jelenlétet elérni, és új előfizetőket is bevonzott.
A fináléval azonban ez a stabil nézettségi motor kiesik a rendszerből, és bár a Netflix folyamatosan új tartalmakkal próbálja pótolni a távozó zászlóshajókat, egy ilyen volumenű sorozat hatását rövid távon nehéz ellensúlyozni. A Stranger Things nemcsak milliós közönséget hozott epizódonként, hanem hosszú időn át fenntartotta az érdeklődést a platform iránt, ami a lezárás után óhatatlanul csökken. A számok alapján a sorozat vége ezért nem pusztán egy sikeres történet lezárása, hanem egy kemény nézettségi és márkaépítési kihívás kezdete is a Netflix számára.