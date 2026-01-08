Lezárul egy korszak a Netflixnél: Ríviai Geralt szegre akasztja az ezüstkardot – idén érkezik az utolsó évad, pedig jól termelte a pénzt mindenki kedvence

A Netflix újabb zászlóshajó-sorozattól készül búcsút venni: a sok botrányt megélt The Witcher esetében hivatalossá vált, hogy az ötödik évad egyben a finálé is lesz. A streamingóriás megerősítette, hogy a sorozat záró évada még idén érkezik, szorosan követve a tavaly október végén bemutatott negyedik szezont, melyet már eleve a lezárás előszobájaként forgattak le. Ahhoz képest, hogy a The Witcher körül inkább több botrányról hallhattunk, mint sikerről vagy elismerésről, így is a Netflix egyik aranytojást tojó tyúkja maradt. Így idén két nagy zászlóshajó-sorozatnak int búcsút a streamingplatform, mivel a Stranger Things is lekerül az étlapról egy időre.

Lezárul egy korszak a Netflixnél: Ríviai Geralt szegre akasztja az ezüstkardot – idén érkezik az utolsó évad, pedig jól termelte a pénzt a The Witcher / Fotó: Nikkimeel

A Netflix eredetileg egy nagyobb ívű, összefüggő történetként kezelte a negyedik és ötödik évadot. A készítők a két szezont gyakorlatilag egyetlen narratív egységként vették fel, amit a showrunner Lauren Hissrich is megerősített. A történet középpontjában továbbra is Ciri sorsa áll, miközben Geralt és Yennefer a Kontinensen egyre erősödő sötét erőkkel kénytelenek szembenézni, a család újraegyesítésének reményében.

Ríviai Geralt legádázabb ellensége: a nézettség

A döntés hátterében azonban egyre kevésbé lehet elválasztani a kreatív szempontokat az üzleti realitásoktól. A Netflix egyik legsikeresebb (vagy leghírhedtebb) fantasyadaptációja 2019-ben kiugró rajtot vett, az első évadot akkor a platform közlése szerint 76 millió háztartás indította el legalább két percre. Az ezt követő szezonok azonban már folyamatos nézettségcsökkenést mutattak:

a második évad 18,5 millió,

a harmadik 15,2 millió megtekintést ért el az első napokban,

míg a negyedik évad – már Liam Hemsworth főszereplésével – mindössze 7,4 milliót.

A fordulópontot egyértelműen Henry Cavill távozása jelentette, aki a sorozat elejétől meghatározó arca volt a The Witcher világának. A színész többször is nyilatkozta, hogy Andrzej Sapkowski könyvei és az azok alapján készült játékok nagy kedvencei, emiatt pedig (főleg az első évadban) időnként próbálta kiigazítani a forgatókönyvet – ezt a készítők valószínűleg nem vették jó néven, ugyanis Cavill köztudottan rossz viszonyban volt a készítőkkel.