Hatalmasat ugrott az NB I.: Anglia már korábban is felfedezte a magyar játékosokat, de ez új szint – nem csak egy fiatalnak

Tóth Alex Bournemouthba szerződése nem csupán egy tehetséges futballista karrierjének következő állomása, hanem fontos jelzés a magyar labdarúgás piaci megítéléséről is – kommentálta a friss hírt a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász.

Szoboszlai Dominik és Tóth Alex hamarosan összecsaphat a Premier League-ben / Fotó: AFP

A szakember szerint az üzlet egy olyan folyamatba illeszkedik, amely hosszú távon más magyar játékosok előtt is megnyithatja az utat az európai elit felé, miközben az NB I. presztízsét is erősíti.

Trenddé válhat a magyar export

A sportközgazdász úgy látja, a Bournemouth lépése jól illeszkedik abba a mintázatba, amely az elmúlt években kezdett kirajzolódni. A Liverpool Szoboszlai Dominikot igazolta le, majd a Bournemouth megszerezte Kerkez Milost – akit később továbbadott –, most pedig ismét egy magyar játékos, Tóth Alex került a szigetországba.

Ha egyszer elindul ez a folyamat, onnantól sokkal könnyebb magyar játékost értékesíteni külföldre. Nem az a lényeg, hogy legyen egy Szoboszlaink, hanem hogy rendszer legyen belőle

– mondta Szabados. Szerinte a rendszeres topligás megjelenés általánosságban javítja a magyar futball piaci megítélését, ami a jövőben újabb transzfereket segíthet elő.

Tóth Alex karrierútja úttörő lehet

A sportközgazdász emlékeztetett: a magyar játékosok száma az európai elitbajnokságokban az utóbbi években drasztikusan visszaesett. Ebben a szezonban mindössze hat-hét futballista jutott szóhoz topligában, ami rendkívül alacsony szám. Ezért fontos szerinte, hogy ne csak a régóta kint lévők, mint például

Gulácsi Péter vagy

Willi Orbán

képviseljék a magyar futballt, hanem legyenek friss érkezők is.

Az NB I. ritka sikertörténete

Tóth Alex esete azért különleges, mert ő az egyetlen a közelmúlt nagy nevű igazolásai közül, aki valóban az NB I.-ből érkezik. Az éppen szerződéshosszabbítás előtt álló Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Gulácsi Péter vagy épp Willi Orbán pályafutása nem a magyar élvonalból indult, így Szabados szerint eddig kevéssé lehetett azt mondani, hogy a hazai bajnokság termeli ki a topligás játékosokat.

Jelen pillanatban Schäfer András volt az egyetlen, akit az NB I. nevelt ki, és topligában játszott, most már Tóth Alex is csatlakozik hozzá. Ez az NB I. megítélését is erősíti, mert azt üzeni, hogy innen is ki lehet kerülni a legmagasabb szintre

– hangsúlyozta. Ugyanakkor szerinte nem várható, hogy hirtelen minden magyar klubot megrohamozzanak az angol vagy német csapatok. Az áttörés elsősorban a Ferencvároshoz köthető, amely nemzetközi kupaszereplései révén folyamatos reflektorfényben van.