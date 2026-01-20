Hatalmasat ugrott az NB I.: Anglia már korábban is felfedezte a magyar játékosokat, de ez új szint – nem csak egy fiatalnak
Tóth Alex Bournemouthba szerződése nem csupán egy tehetséges futballista karrierjének következő állomása, hanem fontos jelzés a magyar labdarúgás piaci megítéléséről is – kommentálta a friss hírt a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász.
A szakember szerint az üzlet egy olyan folyamatba illeszkedik, amely hosszú távon más magyar játékosok előtt is megnyithatja az utat az európai elit felé, miközben az NB I. presztízsét is erősíti.
Trenddé válhat a magyar export
A sportközgazdász úgy látja, a Bournemouth lépése jól illeszkedik abba a mintázatba, amely az elmúlt években kezdett kirajzolódni. A Liverpool Szoboszlai Dominikot igazolta le, majd a Bournemouth megszerezte Kerkez Milost – akit később továbbadott –, most pedig ismét egy magyar játékos, Tóth Alex került a szigetországba.
Ha egyszer elindul ez a folyamat, onnantól sokkal könnyebb magyar játékost értékesíteni külföldre. Nem az a lényeg, hogy legyen egy Szoboszlaink, hanem hogy rendszer legyen belőle
– mondta Szabados. Szerinte a rendszeres topligás megjelenés általánosságban javítja a magyar futball piaci megítélését, ami a jövőben újabb transzfereket segíthet elő.
Tóth Alex karrierútja úttörő lehet
A sportközgazdász emlékeztetett: a magyar játékosok száma az európai elitbajnokságokban az utóbbi években drasztikusan visszaesett. Ebben a szezonban mindössze hat-hét futballista jutott szóhoz topligában, ami rendkívül alacsony szám. Ezért fontos szerinte, hogy ne csak a régóta kint lévők, mint például
- Gulácsi Péter vagy
- Willi Orbán
képviseljék a magyar futballt, hanem legyenek friss érkezők is.
Az NB I. ritka sikertörténete
Tóth Alex esete azért különleges, mert ő az egyetlen a közelmúlt nagy nevű igazolásai közül, aki valóban az NB I.-ből érkezik. Az éppen szerződéshosszabbítás előtt álló Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Gulácsi Péter vagy épp Willi Orbán pályafutása nem a magyar élvonalból indult, így Szabados szerint eddig kevéssé lehetett azt mondani, hogy a hazai bajnokság termeli ki a topligás játékosokat.
Jelen pillanatban Schäfer András volt az egyetlen, akit az NB I. nevelt ki, és topligában játszott, most már Tóth Alex is csatlakozik hozzá. Ez az NB I. megítélését is erősíti, mert azt üzeni, hogy innen is ki lehet kerülni a legmagasabb szintre
– hangsúlyozta. Ugyanakkor szerinte nem várható, hogy hirtelen minden magyar klubot megrohamozzanak az angol vagy német csapatok. Az áttörés elsősorban a Ferencvároshoz köthető, amely nemzetközi kupaszereplései révén folyamatos reflektorfényben van.
Felzárkózás a régióhoz
A környező országokban – főként Horvátországban és Szerbiában – évek óta megszokott, hogy 5–15 millió eurós nagyságrendben adnak el fiatalokat. Magyarországon ez eddig ritkaságnak számított.
Náluk ez átlagos transzfer, nálunk most lehet az első lépés. De ehhez egy Tóth Alex kevés, a teljes utánpótlásnak úgy kellene működnie, hogy rendszeresen ilyen játékosokat termeljen ki
– mondta Szabados. A legnagyobb problémának épp azt tartja, hogy az NB I. eddig nem volt képes topligás futballistákat nevelni.
Mit jelent ez a több mint négymilliárd forint?
A Bournemouth által fizetett összeg a Ferencváros számára is kiemelkedő. A klub nagyjából 50 millió eurós éves költségvetésében ez csaknem 20 százalékos tétel.
Ez komoly pénz, a kérdés az, mire használják. Ha az utánpótlásba forgatják vissza, annak a magyar sportban lesz haszna. Ha ugyanennyiért vesznek egy légióst, annak a magyar gazdaságra nincs hatása
– fogalmazott a sportközgazdász. Az igazi áttörést az jelentené, ha a Fradi nem egyszeri sikerként kezelné az üzletet, hanem rendszert építene köré.
Az lenne a legjobb, ha nemcsak egy Tóth Alex lenne, hanem folyamatosan jönnének ki ilyen fiatal, mentálisan erős és tehetséges játékosok
– zárta Szabados Gábor.
Nem csak a Ferencváros járna jól: az egész magyar futballnak előrelépést jelenthet Tóth Alex 15 millió eurós átigazolása
Egy 15 millió euró körüli eladás nem csupán klubrekord lenne a Ferencvárosnál: a magyar futball üzleti modelljét is átírhatja. Ha a fiatal középpályás topligába igazolna, az egyszerre jelentene presztízsnövekedést, tőkeinjekciót, új irányt az utánpótlás-nevelésben, és a válogatott szempontjából is kedvezően hathat.