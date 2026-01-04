Egyetlen példa megmutatja, miért van borzasztó nagy bajban Európa: Kína fillérekért adja a csúcsmodern autókat, amiket az EU-ba még csak be se hoznak

Az elektromos autók piacán egyre látványosabb az a különbség, amely az európai és a kínai vásárlók lehetőségei között húzódik. Ennek egyik legfrissebb példája a Toyota bZ3, amelyet a japán gyártó 2025 utolsó napján mutatott be frissített formában Kínában. Miközben a modell Európában továbbra sem elérhető, a kínai piacon már másodszor esett át ráncfelvarráson a 2023-as bemutatása óta.

Toyota: Kínában szinte fillérekért adják, Európában luxus az elektromos szedán / Fotó: Shutterstock

Lidar a tetőn, átszabott műszerfal odabent

A frissítés legfeltűnőbb eleme a tetőre szerelt lidar egység, amely a fejlettebb vezetőtámogató rendszerek működését segíti. Emellett a Toyota finoman átrajzolta a lámpatestek belső grafikáját, és egy új szürke fényezéssel is bővítette a kínálatot. Az utastérben még jelentősebb a változás:

a korábbi 12,8 colos központi kijelző helyére egy 15,6 hüvelykes, vertikális elrendezésű infotainment képernyő került.

Ez maga után vonta a középkonzol átalakítását is, amely így ergonomikusabb elrendezést kapott.

Két hajtáslánc, meglepően komoly hatótáv

A Toyota bZ3 továbbra is fronthajtású, és Kínában kétféle technikai konfigurációban érhető el:

Alapváltozat:

181 lóerős villanymotor

49,9 kWh kapacitású akkumulátor (BYD)

517 kilométeres hatótáv

Nagyobb hatótávú verzió:

240 lóerős elektromotor

65,3 kWh kapacitású akkumulátor

616 kilométeres hatótáv

Mindkét változat esetében a Toyota szerint a 30–80 százalékos villámtöltés körülbelül 27 perc alatt elvégezhető.

Az ár, amitől Európában kicsordul a könnyünk

A technikai adatoknál is beszédesebb azonban az árazás.

A belépőszintű Toyota bZ3 ára Kínában 109 800 jüan, ami nagyjából 5 millió forintnak felel meg,

a nagyobb hatótávú változatért pedig körülbelül 6 millió forintnyi összeget jelent.

Ezért az összegért egy 4,7 méter hosszú, alsó-középkategóriás elektromos szedánt kap a kínai vásárló — Európában egy hasonló méretű és tudású modell ennek többszörösébe kerülne, ha egyáltalán megjelenne.

A Toyota bZ3 esete korántsem egyedi. Hasonló árkülönbségek figyelhetők meg más gyártóknál is, elég csak a Mercedes új CLA modelljére gondolni, amelyet ugyan Kecskeméten gyártanak, de Kínában jóval kedvezőbb áron kínálnak, mint Európában.