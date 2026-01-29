Deviza
Hat éve piacvezető a márka, amelyre a magyarok állandóan azt mondják: csődbe mennek a szervizek, mert nem romlik el

Hatodik éve őrzi piacvezető pozícióját a Toyota. A japán autógyártó 2025-ben rekordot döntött az értékesített járművek számában, amivel jelentősen megelőzte a rivális Volkswagent. A Toyota hibridértékesítése is rekordra ugrott.
VG/MTI
2026.01.29., 16:01
Fotó: Shutterstock

A Toyota Motor csoport 2025-ben hatodik egymást követő évben is a világ legnagyobb autógyártója maradt: globális értékesítése 4,6 százalékkal, 11,32 millió járműre nőtt, ami rekord – derül ki a csütörtökön közzétett adatokból. A japán autógyártó a minijárműveket gyártó Daihatsu Motorral és a teherautó-gyártó Hino Motorsszal együtt jócskán megelőzte a német Volkswagent, amely 2025-ben 8,98 millió autót értékesített.

toyota Istanbul,,Turkey,-,September,19,2025,:,Toyota,Hilux,Is
Megállíthatatlan a Toyota, ismét a világ élén végzett az értékesítésben / Fotó: Emirhan Karamuk / Shutterstock

A vállalat saját márkás eladásai is csúcsra emelkedtek:

a Toyota önmagában 3,7 százalékos növekedéssel 10,54 millió járművet adott el világszerte.

A teljesítményt különösen Észak-Amerika húzta, ahol 7,3 százalékkal 2,93 millió darabra nőtt az értékesítés, elsősorban a hibridek erős kereslete miatt. A kínai piacon 0,2 százalékos bővülést ért el a cég 1,78 millió eladott járművel; Japánban pedig 4,1 százalékkal 1,50 millió darabra emelkedtek az eladások, amit a Crown luxusmodell iránti stabil kereslet is támogatott.

A Toyota növekedésében kiemelt szerepe volt az amerikai piacnak és a japán hazai értékesítésnek: e két régió együtt több mint 40 százalékát adta az anyavállalat eladásainak. A japán export az Egyesült Államokba több mint 14 százalékkal mintegy 615 ezer járműre nőtt; különösen nagy volt a keresett a RAV4 SUV-modellek iránt.

Hajtásláncok szerint a hibridértékesítés 7 százalékkal rekordnak számító 4,43 millió járműre ugrott.

Észak-Amerikában a hibridek eladása 19,9 százalékkal 1,27 millió darabra nőtt. A jelentések szerint a Toyota magját adó márkák értékesítésében a hibridek aránya 42 százalék volt, míg a tisztán akkumulátoros elektromos autóké (BEV) 1,9 százalék.

 

A vállalat decemberi globális eladásai 3,1 százalékkal 993 356 járműre emelkedtek, miközben a havi termelés 1,2 százalékos növekedéssel 881 654 darabot tett ki.

Nemcsak az értékesítés, hanem a termelés is nőtt: a Toyota csoport globális gyártása 5,7 százalékkal 11,22 millió járműre emelkedett, ezen belül a Toyota saját márkás termelése 4,5 százalékkal 9,95 millió darabra bővült.

2 perc
