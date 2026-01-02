Nagy pofont kap az újévi tragédia miatt a svájci alpesi turizmus, de nem fog a földre kerülni
A tragédia következményeinek meghatározása még nem ért el oda, hogy annak közvetlen pénzügyi tehertételét meg lehessen határozni – a tűzeset még túl friss, a tragédia után kevesebb mint 48 órával az erőfeszítések érthető módon még nem erre a feladatra irányulnak. Ugyanakkor hamarosan ennek is eljön az ideje, és más tragédiák kapcsán vázolni lehet, milyen pénzügyi-gazdasági természetű, illetve turisztikai következményekre lehet számítani az esemény kapcsán – írja az Origo az új év első néhány órájában a svájci Crans-Montana téli üdülővárosában történt tragédia kapcsán (a Világgazdaság összefoglalóját ide kattintva nyithatja meg). A jelenlegi információk alapján a svájci tragédia kapcsán elsősorban rövid távon jelentkező, regionális hatásokra kell számítani Crans-Montana településen, illetve Valais kantonban, makrogazdasági hatása nem lesz jelentős. A szórakozóhelyek üzemeltetői számára azonban költségeket jelenthet a közeli jövőben, ha a tragédia hatására a hatóságok szigorítják a biztonsági előírásokat.
Újévi tragédia: lesz turisztikai hatása, de nem vágja földhöz az alpesi turizmust
Az Origo összeállításában felidézi: az ilyen jellegű, az áldozatok jelentette veszteségen túl a turizmust sújtó tragédiáknál lényegében törvényszerű, hogy rövid és középtávú hatásaik között a szállásfoglalások csökkenése, emiatt a regionális turisztikai bevétel mérséklődése jelentkezik, miközben Crans-Montana neve átmenetileg a tragédiával azonosul (noha ettől a síelés mint tevékenység önmagában nem válik kockázatossá).
Azt, hogy mekkora gazdasági kiesés lesz a turisztikai teljesítményből, egyelőre nem lehet megmondani. Bár a tragédiáról szóló tudósításokban Crans-Montana úgy jelenik meg, mint amely nagy számban vonzza a síelni, illetve a téli pihenésre vágyó külföldi látogatókat, a helyi turisztikai bizottság adatai szerint 2023 novembere és 2024 októbere között a svájci utazók adták a szállodai vendégéjszakák 66 százalékát ott-tartózkodásukkal. A külföldi turisták különösen nagy események idején érkeznek oda, mint például 2024-ben az Omega European Masters golfverseny, amely több mint 48 000 nézőt vonzott, valamint az alpesi sí világkupa, amelyen 37 000 ember vett részt.
A Crans-Montana síközpontjai az amerikai Vail Resorts által üzemeltetett nemzetközi Epic Pass hálózat részét képezik. A Vail Resorts 42 hegyvidéki üdülőhelyet működtet, köztük a svájci Crans-Montanát és Andermatt-Sedrunt. A Crans-Montanára vonatkozó, a Vail Resorts által közzétett adatok szerint a terület összesen
- 140 km sípályával, hegyi kerékpárúttal, túraútvonallal és bajnoki golfpályával rendelkezik;
- emellett 2678 szállodai ágyat és számos üdülőapartmant üzemeltet.
A cég adatai szerint
2024-ben 1,45 millió svájci frank (kb. 600 millió forint) értékű központi foglalási értékesítést és 283 515 svájci frank értékű tevékenységfoglalást regisztráltak, de ezek csak a központi adatok – a valós turisztikai bevétel (szállás, síbérlet, étkezés, programok stb.) sokszorosa lehet ennek.
Az alpesi üdülőhely ugyanis a helyi, 10 500 főt számláló lakosának évente a sokszorosát, mintegy hárommillió látogatót vonz.
Azt, hogy milyen mértékű, és pontosan milyen időtartamra szóló gyengülés történik majd a tragédia következtében, később fogjuk majd látni, az első becslések 100-300 ezer közötti vendégéjszakáról szólnak – a magasabb értéket alapul véve ez kb. 10 százalékos, átlagos mérséklődést feltételez a látogatók számában, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy a vendégek változó számú éjszakát töltenek a városban. Jó hírt jelenthet ugyanakkor, hogy a tűzeset miatt várhatóan szigorodó tűzbiztonsági és egyéb előírások várhatóan növelik majd a bizalmat a következő években az utazásaikat tervezőkben.
Korábban történt, az alpesi turizmushoz kapcsolódó tragédiák tapasztalatai azt mutatják, hogy pénzügyi tekintetben gyorsan kilábalhatnak az érintett térségek a szörnyű események jelentette átmeneti bénultságból.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.