Nagy pofont kap az újévi tragédia miatt a svájci alpesi turizmus, de nem fog a földre kerülni

A tragédia következményeinek meghatározása még nem ért el oda, hogy annak közvetlen pénzügyi tehertételét meg lehessen határozni – a tűzeset még túl friss, a tragédia után kevesebb mint 48 órával az erőfeszítések érthető módon még nem erre a feladatra irányulnak. Ugyanakkor hamarosan ennek is eljön az ideje, és más tragédiák kapcsán vázolni lehet, milyen pénzügyi-gazdasági természetű, illetve turisztikai következményekre lehet számítani az esemény kapcsán – írja az Origo az új év első néhány órájában a svájci Crans-Montana téli üdülővárosában történt tragédia kapcsán (a Világgazdaság összefoglalóját ide kattintva nyithatja meg). A jelenlegi információk alapján a svájci tragédia kapcsán elsősorban rövid távon jelentkező, regionális hatásokra kell számítani Crans-Montana településen, illetve Valais kantonban, makrogazdasági hatása nem lesz jelentős. A szórakozóhelyek üzemeltetői számára azonban költségeket jelenthet a közeli jövőben, ha a tragédia hatására a hatóságok szigorítják a biztonsági előírásokat.

Súlyos tragédia történt Crans-Montana svájci községben, a Le Constellation nevű szórakozóhelyen az új év első óráiban / Fotó: AFP

Újévi tragédia: lesz turisztikai hatása, de nem vágja földhöz az alpesi turizmust

Az Origo összeállításában felidézi: az ilyen jellegű, az áldozatok jelentette veszteségen túl a turizmust sújtó tragédiáknál lényegében törvényszerű, hogy rövid és középtávú hatásaik között a szállásfoglalások csökkenése, emiatt a regionális turisztikai bevétel mérséklődése jelentkezik, miközben Crans-Montana neve átmenetileg a tragédiával azonosul (noha ettől a síelés mint tevékenység önmagában nem válik kockázatossá).

Azt, hogy mekkora gazdasági kiesés lesz a turisztikai teljesítményből, egyelőre nem lehet megmondani. Bár a tragédiáról szóló tudósításokban Crans-Montana úgy jelenik meg, mint amely nagy számban vonzza a síelni, illetve a téli pihenésre vágyó külföldi látogatókat, a helyi turisztikai bizottság adatai szerint 2023 novembere és 2024 októbere között a svájci utazók adták a szállodai vendégéjszakák 66 százalékát ott-tartózkodásukkal. A külföldi turisták különösen nagy események idején érkeznek oda, mint például 2024-ben az Omega European Masters golfverseny, amely több mint 48 000 nézőt vonzott, valamint az alpesi sí világkupa, amelyen 37 000 ember vett részt.