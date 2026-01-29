A magyaroknak is fájni fog: eddig ez ingyen volt, de hétfőtől fizetni kell érte az egyik kedvenc turistaországukban – kerítéssel zárják el a világhírű látványosságot
Az olasz főváros egyik leglátogatottabb látványosságaként ismert Trevi-kút hétfőtől fizetős lesz a turisták számára, akik január 29-től válthatnak jegyet előzetes foglalással – közölte a római polgármesteri hivatal.
A fejenként két euróba kerülő jeggyel a látogatók a Trevi-kút medencéjéig juthatnak el. Tehát közvetlenül a szökőkút széléről dobhatnak aprópénzt a vízbe, ami a legenda szerint lehetővé teszi, hogy visszatérjenek Róma városába.
Az előzetes foglalással vásárolható jegyet hat éves kortól kell váltani. Mentességet kapnak a korhatárnál fiatalabbak, a fogyatékkal élők és kísérőik, valamint az idegenvezetőknek sem kell fizetni.
A jegyvásárlás nem vonatkozik a Rómában élőkre, a város lakosai ugyanis továbbra is ingyenesen közelíthetik meg a Trevi-kutat. Elég lesz felmutatniuk a személyi igazolványukat.
Azok a turisták, akik nem vásárolnak jegyet, távolabbról, a kút előtti térről csodálhatják a műemléket ingyen.
A fizetős rendszer
- hétfőtől péntekig, délelőtt fél tizenkettőtől este tíz óráig lesz érvényes,
- szombaton és vasárnap pedig reggel kilenctől este tíz óráig.
- Az utolsó látogatót este kilenckor engedik be.
Kivételt az első nap, február 2. jelent, amikor reggel kilenctől este tízig jegyet kell váltani. A feltüntetett időpontokon kívüli órákban ingyen lehet eljutni a Trevi-kút medencéjéig. A jegyek a www.fontanaditrevi.it oldalon vásárolhatók meg.
Tízmilliónál is több embert vonz évente a Trevi-kút
A jegyváltás bevezetésével a kút látogatását szeretnék szervezettebbé és élvezhetőbbé tenni, miután az év majdnem minden szakában tömeg lepi el a Trevi lépcsőit. Az utóbbi egy évben kísérleti módszert vezettek be: a turistáknak irányt szabtak, vagyis sorban állva kijelölt irányban és megszabott ideig csodálhatták a kutat, fotózhattak és dobálhatták az aprópénzt a vízbe.
A római polgármesteri hivatal adatai szerint tavaly több mint tízmillióan keresték fel a Trevi-kutat, naponta közel harmincezren, de voltak olyan napok, amikor a hetvenezret is elérte a látogatók száma.
Hétfőtől az ezerhétszázas években épített szökőkutat kerítés veszi majd körbe, amely nem nyerte el a Trevi-kút előtti téren sorakozó üzletek tulajdonosainak tetszését.
Február 3-tól további öt római múzeum és régészeti terület lesz fizetős, köztük Maxentius császár villája és a Napoleon-múzeum. Utóbbiakért fejenként öt eurós belépődíjat kell váltani. A Pantheon 2023 júliusától vált fizetőssé a turistáknak: a belépés fejenként öt euróba kerül.
