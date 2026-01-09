Trump váratlanul közölte: rátette a kést Putyin torkára — "Remélem, nem kell használnunk"
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke megerősítette, hogy támogatja a Szenátusban előkészített, az oroszellenes szankciók szigorítását célzó törvényjavaslatot, de reményét fejezte ki, hogy annak végrehajtására nem lesz szükség — közölte az Interfax.
Lindsey Graham szerdán, Donald Trump elnökkel való találkozója után kijelentette, hogy a szenátus már a jövő héten szavazhat az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlás céljából bevezetendő új szankciókról, amelyek célja az Ukrajnával folytatott háború befejezése.
A mai, Trump elnökkel folytatott, számos kérdést érintő nagyon eredményes találkozó után ő zöld utat adott a kétpárti orosz szankciókról szóló törvényjavaslatnak, amelyen hónapok óta dolgozom [Richard] Blumenthal szenátorral és másokkal
– nyilatkozta Graham szenátor, utalva a connecticuti demokrata politikusra, aki társszerzője a régóta elakadt törvényjavaslatnak.
Támogatom. Remélem, nem kell használnunk
– mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.
Trump zöld utat adott a javaslatnak
Csütörtök este Lindsey Graham republikánus szenátor (akit terroristaként és szélsőségesként tartanak nyilván Oroszországban ) az X közösségi oldalon bejelentette , hogy Trump zöld utat adott az Oroszország elleni szankciók megerősítéséről szóló törvényjavaslatának.
Miután ma nagyon produktív tárgyalást folytattunk Trump elnökkel számos kérdésben, zöld utat adott a kétpárti Oroszország-szankciós törvényjavaslatnak, amelyen hónapok óta dolgozom Blumenthal szenátorral és sok más képviselővel
– írta Graham, reményét fejezve ki, hogy a törvényjavaslatról „már a jövő héten” szavazásra kerül sor. Graham és demokrata kollégája, Richard Blumenthal még tavaly április elején nyújtották be ezt a törvényjavaslatot.
A törvény másodlagos szankciókat róna olyan országokra, mint Kína és India, amelyek olajat és gázt vásárolnak Oroszországtól, annak érdekében, hogy megszakítsák Vlagyimir Putyin elnök háborús gépezetének pénzforrásait.
Ukrajna engedményeket tesz a béke érdekében, Putyin pedig csak beszél, és továbbra is ártatlanokat öl
– mondta Graham hozzátéve, hogy a törvény „jó időzítésű” lenne.