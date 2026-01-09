Trump váratlanul közölte: rátette a kést Putyin torkára — "Remélem, nem kell használnunk"

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke megerősítette, hogy támogatja a Szenátusban előkészített, az oroszellenes szankciók szigorítását célzó törvényjavaslatot, de reményét fejezte ki, hogy annak végrehajtására nem lesz szükség — közölte az Interfax.

Donald Trump sokkal keményebb szankciókat tervez Oroszország ellen. / Fotó: AFP

Lindsey Graham szerdán, Donald Trump elnökkel való találkozója után kijelentette, hogy a szenátus már a jövő héten szavazhat az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlás céljából bevezetendő új szankciókról, amelyek célja az Ukrajnával folytatott háború befejezése.

A mai, Trump elnökkel folytatott, számos kérdést érintő nagyon eredményes találkozó után ő zöld utat adott a kétpárti orosz szankciókról szóló törvényjavaslatnak, amelyen hónapok óta dolgozom [Richard] Blumenthal szenátorral és másokkal

– nyilatkozta Graham szenátor, utalva a connecticuti demokrata politikusra, aki társszerzője a régóta elakadt törvényjavaslatnak.

Támogatom. Remélem, nem kell használnunk

– mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.

Rendkívüli: Donald Trump Magyarországra érkezhet Orbán Viktor meghívására – itt az amerikai elnök levele

Trump zöld utat adott a javaslatnak

Csütörtök este Lindsey Graham republikánus szenátor (akit terroristaként és szélsőségesként tartanak nyilván Oroszországban ) az X közösségi oldalon bejelentette , hogy Trump zöld utat adott az Oroszország elleni szankciók megerősítéséről szóló törvényjavaslatának.

Miután ma nagyon produktív tárgyalást folytattunk Trump elnökkel számos kérdésben, zöld utat adott a kétpárti Oroszország-szankciós törvényjavaslatnak, amelyen hónapok óta dolgozom Blumenthal szenátorral és sok más képviselővel

– írta Graham, reményét fejezve ki, hogy a törvényjavaslatról „már a jövő héten” szavazásra kerül sor. Graham és demokrata kollégája, Richard Blumenthal még tavaly április elején nyújtották be ezt a törvényjavaslatot.

A törvény másodlagos szankciókat róna olyan országokra, mint Kína és India, amelyek olajat és gázt vásárolnak Oroszországtól, annak érdekében, hogy megszakítsák Vlagyimir Putyin elnök háborús gépezetének pénzforrásait.

Ukrajna engedményeket tesz a béke érdekében, Putyin pedig csak beszél, és továbbra is ártatlanokat öl

– mondta Graham hozzátéve, hogy a törvény „jó időzítésű” lenne.