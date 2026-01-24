Már Trump emberének ellenőrzése alatt a német csővezetékek, nincs benzin, ha ő nem bólint – egy csettintés, és nem száll fel egy Eurofighter sem
Egy Donald Trumphoz kötődő amerikai vállalat hamarosan Németország energiainfrastruktúrájának egyes részeit fogja ellenőrizni. A felvásárlás biztonságpolitikai kérdéseket vet fel – írja a Spiegel alapján a Merkur című német lap.
A történet háttere, hogy az amerikai Energy Transfer leánya, a Sunoco LP vállalat megvásárolja a német TanQuid tartálytároló-üzemeltetőt. A Spiegel szerint a cég vezérigazgatója, Kelcy Warren, aki a – magyarul – „Tegyük Amerikát újra naggyá” mozgalom egyik fő anyagi támogatója, nem mellesleg Trump közeli bizalmasa.
A Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium feltételekhez kötötten ugyan, de már jóváhagyta a felvásárlást. A TanQuid a weboldalán bejelentette, hogy a Sunoco LP 2026. január 16-án sikeresen lezárta a felvásárlást.
A Sunoco szerint a TanQuid Németország legnagyobb független tartálypark-üzemeltetője, székhelye Duisburgban található. A vállalat 15 terminállal rendelkezik Németországban és egy további telephellyel Lengyelországban. Ezzel a felvásárlással a Sunoco jelentősen bővíti jelenlétét az európai energiapiacon.
A felvásárlási folyamat részeként a szövetségi gazdasági és Eenergiaügyi minisztérium megvizsgálta, hogy az amerikai vállalat befektetése negatívan befolyásolhatja-e a közrendet vagy a közbiztonságot Németországban vagy más EU- tagállamokban. Az értékelés pozitív volt – bár „szigorú feltételekhez” kötötték, ahogy egy szóvivő kifejtette. Ezek a feltételek többek között magukban foglalták a tartálykapacitás hosszú távú rendelkezésre állásának biztosítását.
A TanQuid úgynevezett tartályparkokat üzemeltet Németországban és Lengyelországban, és elsősorban a kőolajipart látja el. A minisztérium kijelentette, hogy a Sunoco általi felvásárlással a vállalatot egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező infrastruktúra- és üzemanyagcsoport fogja irányítani.
A megállapodás mindazonáltal jelentős biztonságpolitikai kérdéseket vet fel, a Sunoco a jövőben Németország tartálykapacitásának körülbelül egyötödét, valamint több mint ezer kilométernyi stratégiailag fontos csővezetéket fog ellenőrizni.
Továbbá az amerikai vállalat 49 százalékos részesedéssel rendelkezik egy korábban a TanQuid által üzemeltetett nagy távolságú csővezeték-üzemeltető vállalatban. Ez az infrastruktúra többek között kerozint szállít a német katonai repülőterekre, beleértve a Büchel légibázist, ahol amerikai nukleáris fegyvereket tárolnak, és a Neuburg légibázist, ahonnan légtérsértés esetén Eurofighter vadászgépek szállnak fel. „Ez a katonai infrastruktúra központi fontosságú a légierők működési képessége szempontjából” – mondta Jacopo Maria Pepe biztonsági szakértő, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) munkatársa a Spiegelnek. Az a tény, hogy most már majdnem felerészben egy amerikai vállalat tulajdonában van, szerinte politikailag rendkívül érzékeny.
A döntés politikai kritikákat is kiváltott. Michael Kellner zöldenergia-szakértő érthetetlennek nevezte a jóváhagyást: „Csökkentenünk kell az USA-tól való függőségünket, nem pedig növelnünk. A fontos infrastrukturális létesítményeknek nem szabad orosz, amerikai vagy kínai kézben lenniük.” A feszült transzatlanti kapcsolatok hátterében – például Trump vámpolitikája és Grönland megszerzésére irányuló ismételt felhívásai miatt – a lépés különösen érzékenynek tűnik.
Ki ő?
Kelcy Warren az Energy Transfer LP társalapítója és jelenlegi ügyvezető elnöke. Cége az Egyesült Államok egyik legnagyobb energetikai infrastrukturális vállalata, amely több mint 200 ezer kilométernyi kőolaj- és földgázvezetéket üzemeltet. Becsült nettó vagyona 2026 elején körülbelül 8,1–8,7 milliárd dollár.