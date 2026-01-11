Trump hihetetlen összegeket költene védelemre, cserében viszont rugalmasságot vár el a tohonya amerikai fegyvermultiktól

Donald Trump támadása a védelmi ipar ellen első hallásra akár a gazdag vezérigazgatókat célzó populista kirohanásnak is tűnhet. Az iparági vezetők és kormányzati tisztviselők szerint azonban az elnök fenyegetése valójában hónapok óta érlelődött, ugyanis a Pentagon felső vezetésében egyre nőtt az elégedetlenség egy olyan iparággal szemben, amely nem tudta időben és a költségkereten belül leszállítani a létfontosságú fegyverrendszereket.

A Lockheed Martin által gyártott F–35-ös vadászgépek a Fehér Ház felett – Trump nagyobb fordulatszámra kapcsolná az ellustult amerikai hadiipari cégeket / Fotó: AFP

A nagyvállalkozók lassú termelését ostorozó elnöki kritika visszhangra talált mindkét párt törvényhozói és a feltörekvő technológiai cégek körében is, amelyek régóta bírálják a védelmi ipar lomhaságát. Viszont megjegyzik azt is, hogy ha az amerikai adminisztráció valóban jobb teljesítményt akar kicsikarni hadiipari beszállítóiból, akkor nem a vezérigazgatói fizetések és a részvényesi juttatások csökkentésével kellene fenyegetőznie, hanem rendszerszinten kellene változtatni a folyamaton:

reformra szorulnak az állami beszerzések,

rugalmasabbá kellene tenni a vásárlásokat, és

több startupot kellene bevonni a folyamatba.

Az úgynevezett első számú védelmi fővállalkozók – mint a Lockheed Martin, a Boeing, a Northrop Grumman, a General Dynamics és az RTX (korábban Raytheon) –, amelyeket Trump név szerint is említett a Truth Socialön szerdán közzétett hosszabb bejegyzéseiben, gyakran

kisebb haszonkulccsal működnek, mint más tőzsdén jegyzett vállalatok, ugyanakkor profitálhatnak abból, ha egy projekt túllépi a költségvetést.

Ezek a cégek részvény-visszavásárlásokat is alkalmaztak, amelyek növelhetik az értéküket és a nyereségüket.

Trump nem hirtelen felindulásból cselekedett, minden gondosan elő volt készítve

A szerdán nyilvánosságra hozott elnöki rendeletet, amely azzal fenyeget, hogy megvonja a Pentagon-szerződéseket azoktól a cégektől, amelyek

nem gyorsítják fel a termelést, illetve

nem csökkentik a vezetőknek és a részvényeseknek fizetett bónuszokat,

már ősszel elkezdték előkészíteni. Az intézkedés az első Trump-kormányzat védelmi iparral kapcsolatos frusztrációira épít, különösen annak lassú tempójára és a kockázatkerülő, bürokratikus szerződéskötési folyamatra, amely akár éveken át tartó késedelmeket is okozhat.