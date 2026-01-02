Deviza
Trump megint győzött: megtört a világ legnagyobb olajhatalma, már tárgyalásért könyörög az elnöke – nem bírták ki az amerikai nyomást

Háromszázmilliárd hordó fekete arany a tét. Trump blokádja, úgy tűnik, eredményhez vezet, a latin ország elnöke most tárgyalóasztalhoz hívta Amerikát.
Hecker Flórián
2026.01.02, 07:09
Frissítve: 2026.01.02, 08:07

Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében – jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke a VTV venezuelai állami televíziónak adott, csütörtökön sugárzott interjújában. A bejelentést Trump egyértelműen sikerként könyvelheti el.

Trump, Venezuela, Nicolas Maduro
Trump győzött: megtört a világ legnagyobb olajhatalma, tárgyalásért könyörög Maduro / Fotó: Anadolu via AFP

„Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk.”

Ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor ahol és ahogy szeretnék

– jelentette ki Nicolás Maduro. Hozzátette: mind ez idáig egyszer, novemberben beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy hazája védelmi kapacitásai elégségesek ahhoz, hogy garantálják Venezuela biztonságát.

Trump győzött: megtört a világ legnagyobb olajhatalma

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozatuk van.

Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet. Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.

Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok gyarmatosítani szeretné Venezuelát, hogy elvegye a fő bevételi forrásának számító

  • olaját,
  • továbbá a földgázát,
  • az aranyát és az egyéb ásványkincseit is.

A dél-amerikai ország kulcsfontosságú, a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik.

Becslések szerint ez eléri a 303 milliárd hordót.

Ráadásul Venezuela éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal ellátott, amelyik az amerikai finomítók kedvence. Ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.

Ezt a fajtát nagyobb mennyiségben három ország biztosítja: Venezuela, Kanada és Oroszország. Az amerikai finomítók egy része a korábbi szoros kétoldalú együttműködés miatt konkrétan nehéz kőolaj feldolgozására épült, és az összes létesítmény majdnem 70 százaléka ezzel az alapanyaggal működik a leghatékonyabban.

Dráma a nyílt tengeren: orosz olajszállító óriáshajót próbált lefoglalni az amerikai hadsereg – hihetetlen, hogyan menekült meg a Bella 1
Pattanásig feszült a helyzet egyetlen pillanat alatt. Az amerikai parti őrség már napok óta üldözte az orosz olajszállító óriáshajót, de egészen a végéig nem volt tudomása róla, hogy Moszkva fennhatósága alatt állhat. Amikor ez kiderült, azonnal felhagytak az akcióval, azt kockáztatták ugyanis, hogy súlyos konfliktust robbantanak ki a két hatalom között.

