Rendkívüli: Trump áttörést ért el, Putyin belement – korlátozott tűzszünet lép életbe Ukrajnában

Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt – jelentette be nem sokkal ezelőtt Donald Trump. Vagyis Ukrajnában részleges és korlátozott tűzszünet lép életbe.

A pontos részletek egyelőre nem ismertek.

Az amerikai elnök azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy

egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel.

Trump erről a kabinetjének csütörtöki ülésén beszélt. Néhány részletet is elárult, mi történt a háttérben, mi vezetett idáig. „Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe.” Mint mondta, a térségbeli rendkívül hideg miatt kérte ezt az orosz elnöktől.

„Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” – emelte ki az orosz elnökkel folytatott beszélgetése után. Az is kiderült, hogy Trump a példátlan fejleményről tájékoztatta az ukránokat.

Trump szerint az ukrán vezetés „szinte nem hitte el, de nagyon örült” az orosz vezető ígéretének.

Legelőször is nem arra van szükségük, hogy rakéták csapódjanak be városaikba – idézte az amerikai elnököt a Bloomberg. Ugyanakkor az orosz nagykövetség Washingtonban nem reagált azonnal a történésekre.

Az AFP közben ukrán hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz támadások csütörtökön hat ember életét követelték Ukrajnában. A bombázásokkal párhuzamosan a hőmérséklet várhatóan jóval fagypont alá süllyed a héten.

Az országban tömegek küzdenek fűtési és áramellátási problémákkal, mivel az infrastruktúrát a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongálták.

Volodimir Zelenszkij elnök szerdán kijelentette, hogy a hírszerzési információk alapján úgy véli, Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást készít elő az ország energia-infrastruktúrája ellen.

A rendkívüli információk az orosz médiában is szinte azonnal megjelentek. Az ottani híradások arra is emlékeztetnek, hogy az ukrán fegyveresek naponta támadnak civil célpontokat drónokkal. „Az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal válaszol, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat támadva” – állítja a RIA Novosztyi.

Az egyelőre nem derült ki, hogy az ukrán fél is tartja-e magát a tűzszünethez.

„Mindenki, aki valóban békét akar, el kell gondolkodjon azon, hogyan lehetne elérni, hogy az oroszok ne új támadásokra készüljenek, hanem a háború befejezésére” – írta az ukrán vezető egy Telegram-bejegyzésben. Ehhez képest tehát most mégiscsak tűzszünetről beszélünk.