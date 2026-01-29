Rendkívüli: Trump áttörést ért el, Putyin belement – korlátozott tűzszünet lép életbe Ukrajnában
Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt – jelentette be nem sokkal ezelőtt Donald Trump. Vagyis Ukrajnában részleges és korlátozott tűzszünet lép életbe.
A pontos részletek egyelőre nem ismertek.
Tűzszünet Ukrajnában: rendkívüli bejelentés, Trump áttörést ért el Putyinnál
Az amerikai elnök azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy
egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel.
Trump erről a kabinetjének csütörtöki ülésén beszélt. Néhány részletet is elárult, mi történt a háttérben, mi vezetett idáig. „Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe.” Mint mondta, a térségbeli rendkívül hideg miatt kérte ezt az orosz elnöktől.
„Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” – emelte ki az orosz elnökkel folytatott beszélgetése után. Az is kiderült, hogy Trump a példátlan fejleményről tájékoztatta az ukránokat.
Trump szerint az ukrán vezetés „szinte nem hitte el, de nagyon örült” az orosz vezető ígéretének.
Legelőször is nem arra van szükségük, hogy rakéták csapódjanak be városaikba – idézte az amerikai elnököt a Bloomberg. Ugyanakkor az orosz nagykövetség Washingtonban nem reagált azonnal a történésekre.
Az AFP közben ukrán hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz támadások csütörtökön hat ember életét követelték Ukrajnában. A bombázásokkal párhuzamosan a hőmérséklet várhatóan jóval fagypont alá süllyed a héten.
Az országban tömegek küzdenek fűtési és áramellátási problémákkal, mivel az infrastruktúrát a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongálták.
Volodimir Zelenszkij elnök szerdán kijelentette, hogy a hírszerzési információk alapján úgy véli, Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást készít elő az ország energia-infrastruktúrája ellen.
A rendkívüli információk az orosz médiában is szinte azonnal megjelentek. Az ottani híradások arra is emlékeztetnek, hogy az ukrán fegyveresek naponta támadnak civil célpontokat drónokkal. „Az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal válaszol, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat támadva” – állítja a RIA Novosztyi.
Az egyelőre nem derült ki, hogy az ukrán fél is tartja-e magát a tűzszünethez.
„Mindenki, aki valóban békét akar, el kell gondolkodjon azon, hogyan lehetne elérni, hogy az oroszok ne új támadásokra készüljenek, hanem a háború befejezésére” – írta az ukrán vezető egy Telegram-bejegyzésben. Ehhez képest tehát most mégiscsak tűzszünetről beszélünk.
Utólag már látszik, hogy Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff is talán erre utalhatott előzetesen, amikor optimistán nyilatkozott az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezését célzó tárgyalások állásáról, mondván, hogy „sok jó dolog történik a felek között”.
„Van egy biztonsági protokollmegállapodásunk, amely nagyrészt elkészült, és egy prosperitási megállapodásunk, amely szintén nagyrészt elkészült” – mutatott rá.
És úgy gondolom, hogy az ukrán nép most reménykedik, és várja, hogy hamarosan békeszerződést kössünk
– húzta alá. A tárgyalások várhatóan február elején folytatódnak.
Pénteken és szombaton Abu-Dzabiban tartották a biztonsági kérdésekkel foglalkozó háromoldalú munkacsoport első ülését Moszkva, Kijev és Washington képviselőinek részvételével. Zárt ajtók mögött a felek megvitatták az amerikai béketerv fennálló kérdéseit.
Az újabb találkozó február 1-jére van kitűzve. Marco Rubio külügyminiszter szerint az kétoldalú találkozó lesz, de az Egyesült Államok is csatlakozhat hozzá.
Tűzszünet Ukrajnában: éppen időben jött
Az orosz hadsereg 105 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra. Ezek több mint 80 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a becsapódások következtében
- több civil meghalt, és többen megsebesültek,
- lakóházak rongálódtak meg az ország keleti és déli régióiban.
Az orosz hadsereg éjjel dróncsapást mért a Zaporizzsja megyei Vilnyanszkra is, a támadásnak polgári áldozatai voltak. A város családi házas övezetét ért támadásban hárman veszették életüket, egy helyi lakos pedig megsebesült.
A katasztrófavédelem sajtószolgálatának jelentése szerint hét lakóház megrongálódott, egy pedig teljesen megsemmisült. Az orosz csapatok az éjszaka folyamán Dnyipropetrovszk megye négy járását támadták drónokkal, a csapásokban ketten megsebesültek, több helyen tűz keletkezett.