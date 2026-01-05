Ilyen nincs: újabb országot támadhat meg Amerika, Trump megnevezte a következő célpontot – "Egy beteg ember vezeti"
Újabb országot támadhat meg Amerika, legalábbis erről beszélt Donald Trump helyi idő szerint vasárnap este az Air Force One fedélzetén az újságíróknak.
A CNN tudósítása szerint az amerikai elnök
katonai akciót helyezett kilátásba Kolumbia ellen
és kijelentette, hogy Mexikónak össze kell szednie magát. A lap értékelése szerint Trump láthatóan optimista a Venezuela elleni nagyszabású csapás és az ország vezetőjének elfogása után.
Újabb országot támadhat meg Amerika: ez a következő célpont
Kolumbia is nagyon beteg, egy olyan beteg ember vezeti, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államoknak eladni, de ezt már nem fogja sokáig csinálni – idézik Trump vészjósló szavait.
Az elnök kifejtette, hogy Amerika abban érdekelt, hogy körülötte olyan országok legyenek, amelyek
- életképesek,
- sikeresek
- és ahol engedélyezik az olaj szabad kitermelését.
Utóbbit azzal érvelte meg, hogy ez lenyomja az árakat, ami jó az Egyesült Államoknak.
Amikor egy riporter rákérdezett, hogy ezek a megjegyzések egy jövőbeni kolumbiai katonai műveletet vetítenek-e előre, Trump így válaszolt:
Nekem jól hangzik.
Ugyanakkor Trump szintén meglehetősen kemény hangot ütött meg Amerika közvetlen déli szomszédjával kapcsolatban. "Mexikónak össze kell szednie magát, mert csak úgy ömlik át rajtuk a kábítószer és valamit tennünk kell".
Trump elmondta, hogy többször is felajánlotta az amerikai csapatok segítségét Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek, de "ő egy kicsit fél ettől".
Kuba gyászban: az ő harcosaik védték Madurót Amerika ellen
Ezzel párhuzamosan megismételte tegnapi kijelentését, miszerint Kuba magától is el fog bukni.
Szerintem egyszerűen össze fog omlani. Nem hiszem, hogy bármilyen akcióra szükségünk lenne – mondta Trump vasárnap. Ha már Kuba: Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy
32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte
az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor. A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.
A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai "harcosok" a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és "küldetésük végrehajtása" során vesztették életüket.
Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.