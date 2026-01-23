Újjáépítés százmilliárdokból: mindenkinek Ukrajna számláját kellene fizetnie, az adófizetőktől a vállalatokig – kiderültek a titkos terv részletei

Az Európai Unió és az Egyesült Államok egy 800 milliárd dolláros, tízéves újjáépítési tervvel készül Ukrajna helyreállítására a háború lezárása után. A nagyszabású elképzelés egyelőre egyetlen, nehezen teljesülő feltételen áll vagy bukik: a fegyverszüneten.

Washington és Brüsszel egy 800 milliárd dolláros újjáépítési tervvel állítaná talpra Ukrajnát a háború után az európai adófizetők pénzéből / Fotó: Oleg Pertasiuk

Az EU és az Egyesült Államok 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást próbálna mozgósítani Ukrajna újjáépítésére – derül ki egy frissen nyilvánosságra hozott, 18 oldalas dokumentumból.

A tíz évre szóló terv célja, hogy Ukrajna az azonnali válságkezelésből fokozatosan önfenntartó növekedési pályára álljon, miközben gyorsított úton közelít az EU-tagság felé.

A javaslatot az Európai Bizottság január 22-én juttatta el a tagállamoknak, és az uniós vezetők csúcstalálkozóján is napirendre került.

A finanszírozási keret 2040-ig futna, egy azonnali, 100 napos operatív tervvel kiegészítve. A gond az, hogy mindez egyelőre elméleti: a stratégia nyíltan feltételezi a biztonsági garanciák meglétét, miközben a harcok folytatódnak.

A rekonstrukció szakmai tanácsadója, a BlackRock szerint a háború alatt aligha várható tömeges tőkebeáramlás.

Egy nyugdíjalap számára gyakorlatilag lehetetlen egy háborús övezetbe fektetni

– közölte Philipp Hildebrand, a cég alelnöke Davosban, hangsúlyozva: a befektetéseknek időben is ütemezettnek kell lenniük.

A terv egy 20 pontos amerikai békekoncepció része, és nem katonai útitervet, hanem gazdasági átmenetet vázol fel. A dokumentum az Egyesült Államokat nem egyszerű adományozóként, hanem stratégiai gazdasági partnerként pozicionálja, amely hitelességi horgonyként és magántőke-mozgósítóként lép fel. Ennek jegyében amerikai vállalatok közvetlen részvételével számolnak az ukrajnai projektekben.

A következő tíz évben az EU, az USA és nemzetközi pénzügyi intézmények – köztük az IMF és a Világbank – 500 milliárd dollárnyi forrást irányoznának elő.

Az Európai Bizottság emellett 100 milliárd eurót tervez Ukrajnának a 2028-tól induló hétéves költségvetésből, amely 207 milliárd eurónyi beruházást hívhatna le.

Washington egy külön amerikai–ukrán újjáépítési befektetési alapon keresztül mozgósítana tőkét, konkrét összeg megjelölése nélkül, főként kritikus ásványkincsekbe, infrastruktúrába, energiába és technológiába fektetve.